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Самая большая урожайность – посмотрели, как работает ведущее хозяйство в Березинском районе

09 августа 2024 17:52
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Минская область завершает массовую уборку зерновых. Растет и хлебный каравай. Аграрии приближаются к намолоту в 2 миллиона тонн зерна с учетом рапса. Одним из первых с жатвой справился Несвижский район, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здесь зафиксирована урожайность 77 центнеров с гектара! На последних гектарах работают и представители северных районов. Параллельно ведут и сев.

Подробнее Дарья Авсюк

Самая большая урожайность – посмотрели, как работает ведущее хозяйство в Березинском районе-1

Василий Решетка в сельском хозяйстве работает уже пять лет. Свое дело механизатор любит и знает. В сельхозпредприятии «Орешковичи» он универсальный солдат. Всегда задействован во всех этапах производства. Сейчас приступил к севу рапса. Под него здесь отведено 250 гектаров.

Самая большая урожайность – посмотрели, как работает ведущее хозяйство в Березинском районе-4

Василий Решетка, механизатор сельхозфилиала «Орешковичи»:
В этом хозяйстве я на трех единицах задействован. Подготовлю почву под рапс, потом уберем третий укос трав, а потом кукуруза будет.

Самая большая урожайность – посмотрели, как работает ведущее хозяйство в Березинском районе-7

Трудиться в поле легче, когда ты не один. А веселее, когда плечом к плечу родной человек. Сын Владислав весь сезон рядом с отцом. Друг друга понимают с полуслова. Среди обязанностей – отцепить или подцепить жатку, продуть фильтр, вычистить кабину. Но главное – следить, чтобы не было потерь. Слаженность семейного экипажа в уборке хлеба сказалась и на скорости, и на эффективности труда. Вместе им удалось намолотить свыше тысячи тонн зерна.

Самая большая урожайность – посмотрели, как работает ведущее хозяйство в Березинском районе-10

К слову, хозяйство «Орешковичи» является одним из ведущих в Березинском районе. Урожайность здесь самая большая: свыше 44 центнеров с гектара. А с полей убрали 570 гектаров зерновых. В лидеры вырвались два комбайновых экипажа.

Сергей Счастный, директор сельхозфилиала «Орешковичи» предприятия «Минский завод колесных тягачей»:
Озимого рапса было посеяно 230 гектаров, а намолотили мы 720 тонн, урожайность составила 31 центнер с гектара.

Подробнее в видео.

# Уборочная кампания # общество # Дарья Авсюк

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