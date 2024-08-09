Самая большая урожайность – посмотрели, как работает ведущее хозяйство в Березинском районе

Минская область завершает массовую уборку зерновых. Растет и хлебный каравай. Аграрии приближаются к намолоту в 2 миллиона тонн зерна с учетом рапса. Одним из первых с жатвой справился Несвижский район, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здесь зафиксирована урожайность 77 центнеров с гектара! На последних гектарах работают и представители северных районов. Параллельно ведут и сев. Подробнее Дарья Авсюк

Василий Решетка в сельском хозяйстве работает уже пять лет. Свое дело механизатор любит и знает. В сельхозпредприятии «Орешковичи» он универсальный солдат. Всегда задействован во всех этапах производства. Сейчас приступил к севу рапса. Под него здесь отведено 250 гектаров.

Василий Решетка, механизатор сельхозфилиала «Орешковичи»:

В этом хозяйстве я на трех единицах задействован. Подготовлю почву под рапс, потом уберем третий укос трав, а потом кукуруза будет.

Трудиться в поле легче, когда ты не один. А веселее, когда плечом к плечу родной человек. Сын Владислав весь сезон рядом с отцом. Друг друга понимают с полуслова. Среди обязанностей – отцепить или подцепить жатку, продуть фильтр, вычистить кабину. Но главное – следить, чтобы не было потерь. Слаженность семейного экипажа в уборке хлеба сказалась и на скорости, и на эффективности труда. Вместе им удалось намолотить свыше тысячи тонн зерна.