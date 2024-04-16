Как будет устроен союзный медиахолдинг, обсудили эксперты белорусско-российской рабочей группы
Информационная безопасность, противодействие фейкам и вбросам. То, как будет работать союзный медиахолдинг, обсудили 16 апреля эксперты на совместном заседании белорусско-российской рабочей группы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основные цели реформирования СМИ – повышение его эффективности и формирование единой информационной политики с учетом опыта двух стран. Необходимость преобразования назрела давно. Как отмечают аналитики, система, на основе которой существуют медиа, была сформирована еще в 1990-х и сегодня не в полной мере отвечает запросам современности.
Бэлла Черкесова, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России:
Рассчитываем, что реформа позволит: первое – повысить эффективность союзных медиа; второе – сделать какую-то единую редакционную политику. Хотелось бы, конечно, чтобы аудитория союзных медиа была больше. И чтобы их было больше в интернет-среде.
Александр Шпаковский, советник-посланник посольства Беларуси в России:
Необходимо приводить систему информационного обеспечения Союзного государства в соответствие, во-первых, с духом времени. Во-вторых, с вызовами, с которыми сталкивается наша интеграция. И в-третьих, исходя из приоритетов национальных интересов двух стран. Не будем забывать, что в Беларуси в том числе впереди электоральная кампании и, скажем так, российский фактор, наше присутствие на медиарынке России также являются достаточно определяющим аспектом в данном контексте.
Напомним, политическое решение о создании союзного медиахолдинга принято главами двух государств, однако в ходе прошедшего в январе в Санкт-Петербурге Высшего госсовета Президент Беларуси отметил, что реализацию проекта нужно ускорить. Стороны еще ранее проработали план по поэтапной его реализации. И в Беларуси, и в России заинтересованы, чтобы на медиарынке появился еще один серьезный игрок.