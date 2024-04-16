Прямой эфир

Как будет устроен союзный медиахолдинг, обсудили эксперты белорусско-российской рабочей группы

16 апреля 2024 14:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Информационная безопасность, противодействие фейкам и вбросам. То, как будет работать союзный медиахолдинг, обсудили 16 апреля эксперты на совместном заседании белорусско-российской рабочей группы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основные цели реформирования СМИ – повышение его эффективности и формирование единой информационной политики с учетом опыта двух стран. Необходимость преобразования назрела давно. Как отмечают аналитики, система, на основе которой существуют медиа, была сформирована еще в 1990-х и сегодня не в полной мере отвечает запросам современности.

Как будет устроен союзный медиахолдинг, обсудили эксперты белорусско-российской рабочей группы-1

Бэлла Черкесова, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России:
Рассчитываем, что реформа позволит: первое – повысить эффективность союзных медиа; второе – сделать какую-то единую редакционную политику. Хотелось бы, конечно, чтобы аудитория союзных медиа была больше. И чтобы их было больше в интернет-среде.

Как будет устроен союзный медиахолдинг, обсудили эксперты белорусско-российской рабочей группы-4

Александр Шпаковский, советник-посланник посольства Беларуси в России:
Необходимо приводить систему информационного обеспечения Союзного государства в соответствие, во-первых, с духом времени. Во-вторых, с вызовами, с которыми сталкивается наша интеграция. И в-третьих, исходя из приоритетов национальных интересов двух стран. Не будем забывать, что в Беларуси в том числе впереди электоральная кампании и, скажем так, российский фактор, наше присутствие на медиарынке России также являются достаточно определяющим аспектом в данном контексте.

Как будет устроен союзный медиахолдинг, обсудили эксперты белорусско-российской рабочей группы-7

Напомним, политическое решение о создании союзного медиахолдинга принято главами двух государств, однако в ходе прошедшего в январе в Санкт-Петербурге Высшего госсовета Президент Беларуси отметил, что реализацию проекта нужно ускорить. Стороны еще ранее проработали план по поэтапной его реализации. И в Беларуси, и в России заинтересованы, чтобы на медиарынке появился еще один серьезный игрок.

# Союзное государство # общество # Александр Шпаковский

Другие новости рубрики

Все новости
Протоиерей Андрей Лемешонок: надо быть современным священником, что очень большая редкость
16 апреля 2024 13:53

Протоиерей Андрей Лемешонок: надо быть современным священником, что очень большая редкость

В Минобороны пояснили, как будут работать SMS-повестки для явки в военкомат
16 апреля 2024 13:48

В Минобороны пояснили, как будут работать SMS-повестки для явки в военкомат

Как оказать первую помощь ребёнку при укусе клеща?
16 апреля 2024 13:44

Как оказать первую помощь ребёнку при укусе клеща?

Лукашенко: губернатор говорит «мы выровняем» – как можно выровнять, если уже погибли телята?!
16 апреля 2024 13:40

Лукашенко: губернатор говорит «мы выровняем» – как можно выровнять, если уже погибли телята?!

Лукашенко: государство выделяет деньги, а вы на мелиорированных землях растите хмызняк!
16 апреля 2024 13:33

Лукашенко: государство выделяет деньги, а вы на мелиорированных землях растите хмызняк!

Эндокринные заболевания могут протекать незаметно. Когда нужно обращаться к врачу?
16 апреля 2024 12:57

Эндокринные заболевания могут протекать незаметно. Когда нужно обращаться к врачу?

2 мая в кинотеатрах покажут ленту «Время вернуться» от «Беларусьфильма»
16 апреля 2024 11:17

2 мая в кинотеатрах покажут ленту «Время вернуться» от «Беларусьфильма»

ЦИК Беларуси зарегистрировал 350 делагатов ВНС от местных Советов и 400 от гражданского общества
16 апреля 2024 11:15

ЦИК Беларуси зарегистрировал 350 делагатов ВНС от местных Советов и 400 от гражданского общества

В Беларуси сокращается срок от разработки проекта до запуска строительства
16 апреля 2024 11:08

В Беларуси сокращается срок от разработки проекта до запуска строительства

Лукашенко упрекнул нерадивых хозяев: посеяли по камням и мусору – в итоге урожая нет!
16 апреля 2024 10:56

Лукашенко упрекнул нерадивых хозяев: посеяли по камням и мусору – в итоге урожая нет!

Война началась, когда ему было 15 лет. История ветерана, который стал командиром взвода и брал Берлин
16 апреля 2024 10:25

Война началась, когда ему было 15 лет. История ветерана, который стал командиром взвода и брал Берлин

Поддержка и развитие юных талантов. Узнали, чем уникален проект «Мы – музыкальное будущее страны»
16 апреля 2024 09:27

Поддержка и развитие юных талантов. Узнали, чем уникален проект «Мы – музыкальное будущее страны»