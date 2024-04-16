Как будет устроен союзный медиахолдинг, обсудили эксперты белорусско-российской рабочей группы

Информационная безопасность, противодействие фейкам и вбросам. То, как будет работать союзный медиахолдинг, обсудили 16 апреля эксперты на совместном заседании белорусско-российской рабочей группы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основные цели реформирования СМИ – повышение его эффективности и формирование единой информационной политики с учетом опыта двух стран. Необходимость преобразования назрела давно. Как отмечают аналитики, система, на основе которой существуют медиа, была сформирована еще в 1990-х и сегодня не в полной мере отвечает запросам современности.