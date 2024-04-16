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В Смоленске появится первый туристический инфоцентр Союзного государства

16 апреля 2024 14:12
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Новые зеленые маршруты, электронные системы бронирования и аудиогиды. Более 250 новых туристических продуктов представит Беларусь на Международной выставке-ярмарке в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Смоленске появится первый туристический инфоцентр Союзного государства-1

Среди экспонентов будут все 128 городов и районов Беларуси. На самое ожидаемое событие туриндустрии приедут более 300 зарубежных участников из 12 стран. У нас особой популярностью пользуются промышленный, оздоровительный, религиозный и даже экстремальный туризм. На выставке можно будет узнать все главные тренды путешествий этого года. Состоятся круглые столы, презентации новых маршрутов.

В Смоленске появится первый туристический инфоцентр Союзного государства-4

Олег Андрейчик, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Сегодня более 50 экспонентов представляет Российскую Федерацию и наши страны, которые соседствуют с нами. Поэтому, у нас сегодня вырабатываются достаточно серьезные совместные стратегии. И мы нашим туристам будем предлагать интересные, совместные проекты, трансграничные проекты, совместные мероприятия.

В Смоленске появится первый туристический инфоцентр Союзного государства-7

Известно, что в ближайшее время появится и первый туристический информационный центр Союзного государства. Он разместится в Смоленске и будет анонсировать самые значимые события Беларуси в России и наоборот.

# Туризм # общество # Олег Андрейчик

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