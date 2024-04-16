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Лукашенко: государство выделяет деньги, а вы на мелиорированных землях растите хмызняк!

16 апреля 2024 13:33
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От положения дел на селе во многом зависят благосостояние наших людей, валютные поступления, уровень продовольственной безопасности и в конечном итоге социально-политическая стабильность в стране. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания, посвященного вопросам развития села и повышения эффективности аграрной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Лукашенко: государство выделяет деньги, а вы на мелиорированных землях растите хмызняк!-1

Некачественно ведется мелиорация – отмечает глава государства. За такой халатный подход еще в декабре 2023 года Президент раскритиковал работу ответственных лиц. В мелиоративные работы вкладываются большие деньги, в то время как техника простаивает, а отчеты подгоняются.

Лукашенко: государство выделяет деньги, а вы на мелиорированных землях растите хмызняк!-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Некачественно ведется мелиорация. Системы должным образом не обслуживаются, а незаконная распашка каналов приводит к их выбытию. Как результат, ежегодно ссылаемся на разные неблагоприятные климатические явления: вымокания, вымерзания, засухи. И тратим огромные деньги для восстановления мелиоративных систем и полей мелиорированных. Доведенные планы 2023 года по реконструкции мелиоративных систем не выполнили три области: Гродненская, Минская и Могилевская.

Более того, прокуратура установила – почти восемь тысяч гектаров мелиорированных земель не используется. То есть деньги мы вложили – не знаю, наверное, для показухи – и бросили! Факты завышенная объемов и стоимости мелиоративных работ вопиющие. Возбуждено 23 уголовных дела и составлено 100 административных протоколов. Государство выделяет деньги, а вы на плодородных мелиорированных землях растите хмызняк и кустарник!

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# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Александр Лукашенко

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