Протоиерей Андрей Лемешонок: надо быть современным священником, что очень большая редкость

Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви: Идет Великий пост, к вам приезжают как к духовнику, многоопытному священнику за советом, словом духовной поддержки. А что есть сегодня духовная жизнь? И как на нее настроиться?

Протоиерей Андрей Лемешонок, духовник Елисаветинского монастыря в г. Минске:

Можно человеку, который перешагнул порог храма, дать правильные, канонические, благословленные рекомендации, как нужно поститься, молиться, готовиться к причастию. Но если человек только сделал первый шаг, его нужно поддержать и чтобы он не ушел. Если человек начал соблюдать пост, нужно понять его меру, состояние, окружение, обстановку. Очень важно не спешить.

Олег Лепешенков:

То есть священник здесь – своего рода проводник?