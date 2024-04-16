Протоиерей Андрей Лемешонок: надо быть современным священником, что очень большая редкость
В программе «Прикосновение к свету» встретились в культурно-просветительском центре «Ковчег» с протоиереем Андреем Лемешонком.
Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:
Идет Великий пост, к вам приезжают как к духовнику, многоопытному священнику за советом, словом духовной поддержки. А что есть сегодня духовная жизнь? И как на нее настроиться?
Протоиерей Андрей Лемешонок, духовник Елисаветинского монастыря в г. Минске:
Можно человеку, который перешагнул порог храма, дать правильные, канонические, благословленные рекомендации, как нужно поститься, молиться, готовиться к причастию. Но если человек только сделал первый шаг, его нужно поддержать и чтобы он не ушел. Если человек начал соблюдать пост, нужно понять его меру, состояние, окружение, обстановку. Очень важно не спешить.
Олег Лепешенков:
То есть священник здесь – своего рода проводник?
Протоиерей Андрей Лемешонок:
Проводник. Умалить себя ради того, чтобы весь духовный фокус был на человеке. Но это трудно. Надо быть современным священником, что тоже очень большая редкость в нашем современном мире. Ты можешь наговорить множество слов, очень правильных, прочитать духовную лекцию, и ничего не останется у человека. А можно просто его пожалеть, посочувствовать, посмотреть на него с любовью, и это будет гораздо выше.
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