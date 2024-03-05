Лукашенко об американцах: идёт соревнование вооружения, если они получат преимущество, нажмут кнопку

Сила, с которой нельзя не считаться. Почему женщины – наше самое эффективное дипломатическое оружие, рассказал Президент. В преддверии самого трогательного праздника весны – 8 Марта – Александр Лукашенко провел встречу с активом Белорусского союза женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча располагала к честному общению – женщин не обманешь, поэтому к Президенту обращались с просьбой защитить нашу страну от западной грязи, разлагающейся морали, просили сказать свое веское президентское слово об отношении к цифре.