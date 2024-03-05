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Лукашенко об американцах: идёт соревнование вооружения, если они получат преимущество, нажмут кнопку

05 марта 2024 17:19
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Сила, с которой нельзя не считаться. Почему женщины – наше самое эффективное дипломатическое оружие, рассказал Президент. В преддверии самого трогательного праздника весны – 8 Марта – Александр Лукашенко провел встречу с активом Белорусского союза женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча располагала к честному общению – женщин не обманешь, поэтому к Президенту обращались с просьбой защитить нашу страну от западной грязи, разлагающейся морали, просили сказать свое веское президентское слово об отношении к цифре.

Лукашенко об американцах: идёт соревнование вооружения, если они получат преимущество, нажмут кнопку-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Просто невозможно защититься. Но почему есть кибератаки, почему не взорвать Россию и Беларусь сегодня американцам? Они понимают: монополии нет. Вы сегодня взорвете нас – завтра мы взорвем вас. Поэтому боятся прикасаться к этому оружию… Идет соревнование, если они получат преимущество – изобретать будут что-то, чего нет у нас, и мы не сможем ответить, смогут себя защитить – сразу нажмут кнопку.

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# Национальная безопасность # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко

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