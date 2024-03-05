В белорусском павильоне на ВДНХ в Москве стартовали Дни Гродненской области. Это новый формат взаимодействия с партнерами. А также отличная возможность наладить контакты и обсудить перспективные проекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на то, что Гродненщина находится на западе Беларуси, основные источники капитала и инвестиций имеют российское происхождение. Между этой областью и регионами страны-соседки подписано 29 соглашений о сотрудничестве. По итогам 2023 года товарооборот составил почти 5 миллиардов долларов. В условиях санкций такое партнерство позволяет не только успешно переориентировать торговлю, но и открывает Гродненской области путь на рынки дальней дуги.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Благодаря во многом сложностям, которые возникли у нас на западном векторе, мы начали более активно искать новые рынки сбыта, диверсифицировать свои поставки. Мы нарастили поставки в Российскую Федерацию, но, что еще более для нас важно (это тренд последнего времени), мы совместно с российскими компаниями начали выступать на рынках третьих стран.

Акцент Гродненской области сделали на достижениях региона в сферах культуры и туризма. Выставка будет работать на ВДНХ до 25 марта.