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В Минске начался сезон клещей – уже есть пострадавшие

05 марта 2024 17:43
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Весна в 2024 году порадовала пунктуальностью, но вместе с плюсовыми температурами зафиксирована и активность клещей. В Минске уже есть пострадавшие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске начался сезон клещей – уже есть пострадавшие-1

Как отмечают в центре гигиены и эпидемиологии, сезон укусов паразитов начинается, когда воздух прогревается минимум до +5-7 °С. Поэтому необходимо быть особенно внимательными при походе на природу: надевать максимально закрытую одежду светлых тонов, а также использовать защитные средства. Еще один вариант обезопасить себя от клещей – сделать профилактическую вакцину. По словам специалистов, в последние годы зимы в нашей стране становятся теплее и короче, а значит и сезон клещей начинается чуть раньше.

# Укусы клещей # общество

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