В Минске начался сезон клещей – уже есть пострадавшие

Весна в 2024 году порадовала пунктуальностью, но вместе с плюсовыми температурами зафиксирована и активность клещей. В Минске уже есть пострадавшие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как отмечают в центре гигиены и эпидемиологии, сезон укусов паразитов начинается, когда воздух прогревается минимум до +5-7 °С. Поэтому необходимо быть особенно внимательными при походе на природу: надевать максимально закрытую одежду светлых тонов, а также использовать защитные средства. Еще один вариант обезопасить себя от клещей – сделать профилактическую вакцину. По словам специалистов, в последние годы зимы в нашей стране становятся теплее и короче, а значит и сезон клещей начинается чуть раньше.