Лукашенко о последствиях урагана: «Надо сделать выводы – Бог нас тюкнул по макушке»

Главные выводы, конечно, еще предстоит сделать по итогам уборочной кампании и по итогам разбора последствий стихии, которая с мощнейшей за полвека силой обрушилась на Беларусь, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Те, кто не потерял связь с землей и своими корнями, видят определенную закономерность – чем больше накаляется ситуация по вине людей в мире, тем больше природа напоминает о своей мощи, перед которой даже самые сильные мира сего оказываются бессильны. К счастью, для нас эта стихия не стала тем, чем могла. Яркий пример с пятничного селектора.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это страшное явление. Надо сделать выводы. Бог нас тюкнул по макушке. Не знаю, правда, пока за что, только тюкнул, но и пожалел. Я уже на примере мозырского завода вам сказал: не дай бог, было бы худшее, как мне на следующий день доложили, мгновенно остановился, это же мог быть такой затор, закупорка по-народному говоря, что мы бы не расхлебались бы за год! Поэтому сделайте из этого выводы. Для чего окатила нас природа таким ледяным душем? Предположим: для того, чтобы переоценили то, что у нас сегодня есть и понимали, что всего этого можно враз лишиться. Президент назвал это войной, только без пуль и гранат, бедствие и потери – погибли белорусы: шесть человек, двое детей, десятки пострадавших. Мы всем желаем скорейшего выздоровления и разделяем горечь утрат.