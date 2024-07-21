Самое время заняться прополкой. Советы огородникам на конец июля

С 21 по 23 июля следует регулярно полоть сорняки, поскольку они конкурируют с культурными растениями за питательные вещества, воду и солнечный свет. Они могут также значительно снижать урожайность и здоровье ваших растений. Своевременное удаление сорных трав помогает поддерживать чистоту грядок, улучшает аэрацию почвы и уменьшает риск распространения вредителей и болезней. А вот заняться прополкой лучше всего после дождя или полива, когда почва мягкая и корни легко удаляются.

24-25 июля можно сеять семена огурцов, учитывая несколько важных моментов. Выберите ранние и скороспелые сорта, которые сумеют созреть до наступления холодов. Высевайте семена в подготовленную, хорошо увлажненную и плодородную почвенную смесь на глубину примерно 2-3 см. Обеспечьте достаточное освещение и тепловой режим, так как огурцы нуждаются в тепле для быстрого роста. Регулярно поливайте растения, избегая пересыхания почвы. Рекомендуется в этот период также мульчировать грядки, чтобы сохранить влагу и предотвратить рост сорняков. Не стоит забывать и о подкормках органическими и минеральными удобрениями с целью поддержания здорового роста растений.

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26 и 27 июля стоит заняться обработкой от болезней и вредителей. Побеспокойтесь о пустующих участках. После уборки урожая тщательно очистите грядки от остатков растений. Перекопайте почву и при необходимости внесите удобрения. Позже (в благоприятное время) можно будет снова засеять эти участки.