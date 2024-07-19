Лукашенко о воровстве в сельском хозяйстве: «Отрубите руки тем, кто это делает!»

Обмануть и скрыть какие-то факты не получится. Об этом во время селекторного совещания сегодня, 19 июля, заявил Президент. На связи с Дворцом Независимости председатели облисполкомов, контролирующие органы и правительство, а также руководители ряда ведомств, министерств энергетики, лесного хозяйства и чрезвычайных ситуаций, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Говорить про важность продовольственной безопасности не приходится, когда, по оценкам экспертов, мир переживает худший 5-летний период за последние 30 лет. Одни страны так и не восстановили доковидный уровень, в других голод – все еще актуальная проблема. Тем не менее информация про разного рода нарушения в ходе уборочной в Беларуси поступает. Александр Лукашенко перечислил: хищения, коррупция, приписки, неготовность техники и зерносушильных комплексов и далее по списку.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Уже вот по данным милиции, в ходе посевной кампании выявлено 142 преступления. В основном воруют топливо. Отрубите руки тем, кто это делает. Сотрудниками милиции изъято более 50 тонн топлива, 14 тонн зерна ворованного, 17 тонн комбикормов, 7 тонн удобрений. Даже полсотни литров украли средств защиты растений. Ясно, для перепродажи. Не для себя же они брали. Также документированы 29 фактов получения взяток должностными лицами предприятий АПК. Возбуждено уголовное дело в отношении начальника поставского производственного участка и техника-лаборанта Полоцкий комбинат хлебопродуктов, которые за два дня совершили хищение девяти тонн зерна пшеницы.

Актуальной проблемой остается готовность техники. Ладно бы два процента машин не смогли довести до ума, но, как указывает Комитет госконтроля, из проверенных по республике сельхозорганизаций практически в каждой пятой зерносушильные комплексы не готовы к работе. Значит, неготовность комбайнов, хоть одного комбайна в хозяйстве или сушилки – это преступление. Вы видите, что без сушильного хозяйства сегодня не обойтись. И не надо ждать 14 % сухого зерна на корню. Такого не будет в этом году. И 17 %, и 20 % придется убирать и досушивать на сушилке, ибо потеряем. Потеряем зерно. Потеряем еще и потому, что в эту дождливую погоду, а дожди прошли по всей республике не единожды, пошел подгон, бешеный подгон трав. Трава заглушит все, и вы не сможете вымолотить зерно.

Президент напомнил, что нынешний год в стране объявлен Годом качества. Это касается не только техники, но и полевых работ. Однако уже на начальном этапе уборочной установлены факты некачественной уборки, проблема есть и в подкормке азотными удобрениями многолетних трав.