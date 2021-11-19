«Вы пришли в наш дом, мы вас не звали». Александр Лукашенко поговорил о протестах 2020-го с обозревателем Би-би-си

Новости Беларуси. Ситуация на белорусско-польской границе, разговор Президента Беларуси с Ангелой Меркель, взаимоотношения с Евросоюзом и Россией. Глава белорусского государства дал интервью журналисту британского телеканала Би-би-си Стивену Розенбергу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Съемочная группа репортера находится у нас еще с прошлой недели. Британские журналисты в том числе побывали на границе, естественно, с белорусской стороны. Напомним, освещать события миграционного кризиса иностранным и своим медиа Польша все еще ревностно запрещает. А 19 ноября Стивен Розенберг приглашен во Дворец Независимости.

Стивен Розенберг, обозреватель Би-би-си:

Почему Евросоюзу трудно с вами общаться? Конечно, я думаю, все рады были бы иметь дело с Беларусью.