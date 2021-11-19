«Вы пришли в наш дом, мы вас не звали». Александр Лукашенко поговорил о протестах 2020-го с обозревателем Би-би-си

Новости Беларуси. Ситуация на белорусско-польской границе, разговор Президента Беларуси с Ангелой Меркель, взаимоотношения с Евросоюзом и Россией. Глава белорусского государства дал интервью журналисту британского телеканала Би-би-си Стивену Розенбергу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Съемочная группа репортера находится у нас еще с прошлой недели. Британские журналисты в том числе побывали на границе, естественно, с белорусской стороны. Напомним, освещать события миграционного кризиса иностранным и своим медиа Польша все еще ревностно запрещает. А 19 ноября Стивен Розенберг приглашен во Дворец Независимости.
Стивен Розенберг, обозреватель Би-би-си:
Почему Евросоюзу трудно с вами общаться? Конечно, я думаю, все рады были бы иметь дело с Беларусью.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я отвечу, почему вам со мной сложно. Хотите?
Стивен Розенберг:
Давайте.
Александр Лукашенко:
Вам со мной сложно, потому что я не танцую под вашу музыку. Я провожу независимую политику и от вас, и от кого угодно – американцев, англичан, Евросоюза. Я вижу свой народ. Но вы что, скажете, что я своих соседей теребил? Я что, организовывал с поляками, латышами, литовцами или украинцами какие-то драки на границе? Никогда. Вот здесь саммит «нормандской четверки» по Украине. Здесь прекращена была война. Да, там постреливают до сих пор, но войны нет. Тысячами не гибнут. Мы сделали все. Всегда говорил, что соседи от бога, их не выбирают. Мы что, литовцам, латышам какие-то проблемы создавали? Никогда. Зачем вы в прошлом году пришли в наш дом и пытались его разрушить? Зачем? Какое ваше дело до наших выборов? Мы же не лезем в Великобританию или в Америку. Вы в прошлом году финансировали мятеж. Вы финансировали, вы управляли мятежом с территории Польши. А за вами стояли американцы. Вы пришли в наш дом, мы вас не звали.
Лукашенко в интервью Розенбергу: «Почему вы лили воду из водометов на 100 метров с ядохимикатами на нашу территорию?» (подробности здесь).