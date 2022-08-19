​Лукашенко о коронавирусе: сейчас начнут нагнетать истерию, живите спокойно, всего у нас хватает

Новости Беларуси. Белорусские сельхозпредприятия должны пользоваться преимущественно отечественной техникой. Такую задачу поставил Александр Лукашенко перед аграриями, посещая хозяйство «Журавлиное» в Пружанском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мелиорация, строительство местных дорог – в это нужно и не жалко вкладывать государственные деньги. Главное, чтобы отдача была. В топе повестки снова тема коронавируса. Новые штаммы, сезонный подъем заболеваемости не за горами. Жители беспокоятся о вакцинах, а Президент советует акцентировать внимание на другом, более фундаментальном что ли.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не парьтесь излишне. Сейчас начнут нагнетать в средствах массовой информации истерию. Почему? Потому что на этом деньги зарабатывают. Лекарства, не лекарства, эти средства защиты – это сотни миллиардов, триллионы долларов. Поэтому успокойтесь, живите спокойно, работайте. Всего у нас хватает. В ближайшее время свою вакцину начинаем разливать. Свою. Подробности.
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