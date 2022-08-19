​Лукашенко о коронавирусе: сейчас начнут нагнетать истерию, живите спокойно, всего у нас хватает

Новости Беларуси. Белорусские сельхозпредприятия должны пользоваться преимущественно отечественной техникой. Такую задачу поставил Александр Лукашенко перед аграриями, посещая хозяйство «Журавлиное» в Пружанском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.