Лукашенко: я всегда вас пытался уберечь от бешенства, чтобы вы не парились, что коронавирус – это хуже, чем онкология

Новости Беларуси. Обеспечить сохранность сельхозтехники не меньше чем на 15 лет. Такую задачу 19 августа поставил Александр Лукашенко перед аграриями, посещая хозяйство «Журавлиное» в Пружанском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко: «Еще раз повторяю проблему, которую мы должны решить, – уйти от покупки импортного». Читайте здесь.

Проблема импортозамещения поднималась во время общения Президента с работниками хозяйства «Журавлиное» и жителями Пружанского района. Но только этой темой, конечно, не ограничились. Одна из них касалась срока службы сельхозтехники. Александр Лукашенко четко обозначил время – не менее 15 лет для комбайнов и энергонасыщенных тракторов. Сохранность машин во многом зависит от тех, кто с ней работает. Ну а чтобы заинтересованность была выше, людям надо стараться оказывать поддержку. В том числе и социальную. И это начинается с частного – обеспечения жильем, доступности продуктов питания, лекарств. И заканчивается более глобальным, к примеру, ремонтом местных дорог. На встрече люди интересовались также темой здоровья. У Президента спросили, стоит ли опасаться новой волны коронавируса?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается вакцин и прочего – у нас, если уже вам откровенно сказать, мы закупили в те времена маски, средства защиты. Китайцы нам безвозмездно поставляли. Министр полгода назад спрашивает, что делать с этим. Я говорю: пусть лежит, пригодится. Всего у нас хватает. В ближайшее время свою вакцину начинаем развивать. Свою. Поэтому, ради бога, кому по два, по три укола, в разные места – говорите. Всем будем колоть. У нас никогда не было дефицита ни в чем. Никогда и ни в чем. Вы, наверное, мою политику в этом плане знаете. Я всегда вас пытался уберечь от бешенства, извините за это слово. Чтобы вы не парились, что вот, коронавирус – это все, это хуже, чем онкология там и так далее. Берегите то, что есть. Ну а государство как видело вас всегда, поддерживало, так и будет поддерживать. Спасибо вам. Не болейте.