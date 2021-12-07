Лукашенко о компаниях Сербии: «Очень рад, что вы приземлились в Беларуси, нашли своё место, работаете»

Новости Беларуси. Палитру переговоров во Дворце Независимости 7 декабря дополнила встреча Президента с почетным консулом Беларуси в Сербии Драгомиром Каричем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встрече обсудили бизнес-проекты, углубление сотрудничества и международную повестку.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Я искренне говорю, что в том числе и благодаря вашим устремлениям и такой напористости у нас добрые отношения. Потому что, я помню, и с бывшим президентом, и с нынешним мы встречались. Ты всегда подталкивал и меня, и своего президента. Хотя я же тоже не чужой для тебя президент.

Драгомир Карич, почетный консул Беларуси в Белграде:

Нет. Могу сказать – мой.

Александр Лукашенко:

Я согласен. Поэтому, действительно, от тебя инициатива всегда исходила. И я очень рад, что вы приземлились в Беларуси, нашли свое место, работаете. В Беларуси вас очень хорошо знают. Мне кажется, что самая известная строительная компания – это ваша. Мы рады, что у нас есть такая компания, которая эффективно работает.

Драгомир Карич: Александр Григорьевич создал такие условия для бизнеса, что в Беларуси спокойно может работать любой – читайте здесь.

Отношения между нашими странами всегда складывались в хорошем и позитивном ключе. И в этот раз сербский политик и бизнесмен передал белорусскому лидеру слова поддержки от его коллеги – президента Александра Вучича. И тонко, используя художественный образ, подчеркнул, что наша заснеженная страна во всех смыслах белая, красивая – настоящая Беларусь.