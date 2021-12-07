«Появляется интерес жить и творить там, где это всё создаётся». Замгоссекретаря Союзного государства о Форуме вузов

Новости Беларуси. Десятый Форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства открылся 7 декабря в Минске. Студентов более чем из 30 учебных заведений России принял Белорусский национальный технический университет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Кубрин, заместитель государственного секретаря Союзного государства:

Мы рассматривали энергетику, машиностроение, оптику, ядерную энергетику. Естественно, когда молодые люди видят все эти направления развития, появляется интерес жить и творить там, где это все создается. Нигде в мире нет такого большого объема и такой палитры научно-технологических знаний, которые есть в рамках Союзного государства.