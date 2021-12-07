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Лукашенко: «Беларусь всегда полна решимости, насколько это возможно, поддерживать Сербию»

07 декабря 2021 11:35
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Александр Лукашенко 7 декабря встретился с почетным консулом Беларуси в Сербии Драгомиром Каричем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: «Беларусь всегда полна решимости, насколько это возможно, поддерживать Сербию»-1

Как подчеркнул глава государства, отношения между народами и лидерами двух стран остаются дружественными. Сербия на Балканах – это своего рода точка опоры для славянства. Поэтому Беларусь всегда готова поддерживать сербский народ.

Лукашенко: «Беларусь всегда полна решимости, насколько это возможно, поддерживать Сербию»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается работы Сербии, передайте президенту самые добрые пожелания. Мы как были надежными друзьями, так и будем. И для нашего брата Вучича, и для сербского народа. Это наш народ.

Должен вам сказать, что практически на каждой встрече с президентом Путиным мы часто говорим о Балканах. А на Балканах у нас кто? Сербия. Сербия всегда точкой опоры для славянства была на Балканах. Она и сегодня есть. Знайте, что Беларусь всегда полна решимости, насколько это возможно, поддерживать Сербию и сербский народ. Мы чувствуем со стороны Сербии эту поддержку. Главное сейчас – выстоять

# Беларусь-Сербия # общество # Александр Лукашенко # Александр Вучич # Драгомир Карич # Владимир Путин # Фотофакт

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