Лукашенко: «Беларусь всегда полна решимости, насколько это возможно, поддерживать Сербию»

Как подчеркнул глава государства, отношения между народами и лидерами двух стран остаются дружественными. Сербия на Балканах – это своего рода точка опоры для славянства. Поэтому Беларусь всегда готова поддерживать сербский народ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается работы Сербии, передайте президенту самые добрые пожелания. Мы как были надежными друзьями, так и будем. И для нашего брата Вучича, и для сербского народа. Это наш народ.

Должен вам сказать, что практически на каждой встрече с президентом Путиным мы часто говорим о Балканах. А на Балканах у нас кто? Сербия. Сербия всегда точкой опоры для славянства была на Балканах. Она и сегодня есть. Знайте, что Беларусь всегда полна решимости, насколько это возможно, поддерживать Сербию и сербский народ. Мы чувствуем со стороны Сербии эту поддержку. Главное сейчас – выстоять.