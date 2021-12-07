Алёна Родовская: «Доброта нам не чужда, за что и платим слишком дорого. А вот поляки постоянно повторяют – нам это невыгодно»

Новости Беларуси. Время авторской журналистики. Алена Родовская, ведущая общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио», рассуждает о наболевшем. Рубрика «ЗаДело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Родовская:

6 декабря вся страна, примкнув к экранам и Telegram-каналам, слушала слова Президента. Прозвучала фраза: «Они сейчас это прячут, им это невыгодно». Сегодня поучительная история о том, кому это невыгодно и о воле доброй. Есть такое выражение «по доброй воле». Человеку свойственно помогать другим и делать это бескорыстно. Мы помогаем родным, помогаем беженцам. Доброта нам не чужда, за что и платим слишком дорого. А вот поляки постоянно повторяют – нам это невыгодно, и мысль эта не нова. По нашей доброй воле были когда-то открыты польские школы в Беларуси – в Гродно и Волковыске. А сегодня они говорят: белорусским чиновникам не нужны польские школы, власти не хотят, чтоб поляки, живущие на территории Беларуси, учили свой язык и культуру своей страны. Так почему на территории Польши до сих пор нет таких же школ, как в Беларуси? В некоторых польских лицеях преподают только два предмета – белорусский язык и литературу, этнические белорусы весь остальной курс изучают на польском языке. И все. Нам это невыгодно, говорят поляки. А нам выгодно? Вы извините, но дети, которые изучают ваш язык и культуру, должны отдать долг в армии в Беларуси, их родители должны платить налоги и делать отчисления в пенсионный фонд. Это логично и справедливо. В принципе, весь смысл в слове справедливость – воздать должное. Но наши соседи по доброй воле не дружат. Мы много лет закрывали глаза на историческую правду событий 17 сентября – мы же строили дружеские отношения. Да, на много чего по доброй воле белорусы закрывали глаза. Чтобы найти моральный закон, надо найти абсолютный закон. Он у нас есть, и мы живем по доброй воле. А у вас?

Гарантии бывают только обоюдными, а не односторонними, – постоянно повторяет наш Президент. Если бы в 2020 году к власти пришла оппозиция, Беларуси бы не существовало. Здесь бы уже блок НАТО стоял под Смоленском – цитата. И он ведь прав. Президент: да, был риск отдать одному человеку в руки такую Конституцию. Но вроде мы ничего сверхвредного для народа не сотворили. Читайте здесь. С такими друзьями и враги не нужны. Наши страны-соседки очевидно разбалованы излишне мягкими реакциями Беларуси. Они так к этому привыкли, что ощущение своей собственной значимости затмило реальность. Чего бы не сотворила какая-нибудь Польша, Литва, Украина – все аргументируется одной фразой: Беларусь и Россия постоянно во всем виноваты. Лукашенко: «Против нас воюют в СМИ, в политике, в дипломатии, в экономике – во всем. Просто подошли к горячей войне». Подробности здесь.

Алена Родовская:

Киев провоцирует Москву, огрызается на Беларусь в надежде, что им поможет армия НАТО. Прежде чем делать такие громкие заявления, следует уяснить одну простую вещь: войны быть не может. Объясню, почему. Не бывает войны между настоящей и современной армией и сборищем оголтелых. Вспомним для начала события 13-летней давности в Грузии. Там тоже один такой президент надеялся на помощь НАТО, а потом сел в лужу от страха, когда за несколько часов российские войска подавили активность грузинской армии. Украина не член НАТО, и против России за нее никто не станет. В сухом остатке имеем: добро в современном мире должно быть с кулаками. Международная политика дошла уже до абсурда. Мы уже виноваты не в каких-то действиях, а в том, что могли бы сделать. А еще перед глазами новый наглядный пример, как Литва решила оказаться умнее всех, когда они решили открыть торговое представительство острова Тайвань. В свою очередь официальный Пекин прямо заявил, что это посягательство на его суверенитет, так как Тайвань – неотъемлемая часть КНР, и точка, поэтому ответ будет жесткий и немедленный. Литовские политики тут же встали в позу, привычно заявив – свобода и демократия дороже всего, а ответы их не пугают, готовы хоть к полному разрыву отношений.