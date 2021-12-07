«Полезный опыт в плане обмена знаниями». В Минске открылся Форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства
Новости Беларуси. Десятый Форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства открылся 7 декабря в Минске. Студентов более чем из 30 учебных заведений России принял Белорусский национальный технический университет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно сотрудники этого вуза в свое время выступили инициаторами подобных встреч. Сегодня форум приобрел статус крупнейшего ежегодного события в области науки, образования и инновационной деятельности. На протяжении четырех дней на площадке будут работать шесть секций по различным тематикам. Например, «Мобильные машины и технологии», «Инженерная экология в современном мире», «Молодежное инновационное предпринимательство». Студенты Беларуси и России по каждому направлению представят собственные проекты. Самые перспективные идеи могут лечь в основу союзных программ.
Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям:
Сегодня мы создаем идеи по линии Госкомитета по науке и технологиям в рамках Союзного государства реестр технопарков России и Беларуси. Чтобы создав свой инновационный лифт, где молодежь может в технопарке реализовать идею, но чтобы вывести ее на рынок, важно найти партнера в России через технопарки.
Сергей Бахтов, студент Санкт-Петербургского горного университета:
Я сегодня приехал с докладом на тему «Роботизированные автосамосвалы». Чтобы упростить процесс перевозки инертных материалов на карьерах. Я считаю, что это очень полезный опыт в плане обмена знаниями.
Иван Слюнин, студент Брестского государственного технического университета:
Такие форумы помогают определить свой вектор развития, помогают наладить связи, получить фидбэк от своих разработок. Посмотреть, действительно ли это полезно, действительно ли это нужно.
В рамках Союзного государства уже реализовано порядка 70 проектов, большая часть которых в научно-технической отрасли. Совместные разработки есть в области космоса, медицины, сельского хозяйства и продовольствия. Сейчас необходимо укрепить научную базу в инженерии и IT-технологиях. Поэтому идеи молодежи в этом вопросе более чем востребованы.
«Появляется интерес жить и творить там, где это все создается». Замгоссекретаря Союзного государства о Форуме вузов – подробнее здесь.