Драгомир Карич: Александр Григорьевич создал такие условия для бизнеса, что в Беларуси спокойно может работать любой

Новости Беларуси. Палитру переговоров во Дворце Независимости 7 декабря дополнила встреча Президента с почетным консулом Беларуси в Сербии Драгомиром Каричем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встрече обсудили бизнес-проекты, углубление сотрудничества и международную повестку.
Мы как были надежными друзьями, так и остаемся, подчеркнул глава государства. Сербия на Балканах – это своего рода точка опоры славянского мира. Поэтому Беларусь всегда готова поддерживать сербский народ.
Лукашенко: «Беларусь всегда полна решимости, насколько это возможно, поддерживать Сербию» – читайте здесь.
Александр Лукашенко единственный политик, который в 1999 году прилетел поддержать братский народ, во время натовских бомбежек Югославии. Сейчас под огнем западных санкций – Беларусь.
Драгомир Карич, почетный консул Беларуси в Белграде:
Александр Григорьевич и ваше правительство создали такие условия для бизнеса, такой климат, что здесь спокойно может работать любой. Здесь работают и многие западные компании. Конечно, сегодня не напрямую, через разные страны, но работают. Потому что бизнес как вода: никогда не остановишь, и она найдет свой путь. Так что работать нормально.
Каждые санкции дают каждому государству возможность, чтобы запасной двигатель в голове активировался и чтобы у вас появилось еще больше возможностей. Посмотреть, где вы ошибались, как и что. И так, чтобы из ваших ресурсов вы видели выход из этого положения.