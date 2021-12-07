Прямой эфир

Драгомир Карич: Александр Григорьевич создал такие условия для бизнеса, что в Беларуси спокойно может работать любой

07 декабря 2021 14:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Палитру переговоров во Дворце Независимости 7 декабря дополнила встреча Президента с почетным консулом Беларуси в Сербии Драгомиром Каричем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встрече обсудили бизнес-проекты, углубление сотрудничества и международную повестку.  

Драгомир Карич: Александр Григорьевич создал такие условия для бизнеса, что в Беларуси спокойно может работать любой-1

Мы как были надежными друзьями, так и остаемся, подчеркнул глава государства. Сербия на Балканах – это своего рода точка опоры славянского мира. Поэтому Беларусь всегда готова поддерживать сербский народ.  

Лукашенко: «Беларусь всегда полна решимости, насколько это возможно, поддерживать Сербию» – читайте здесь.   

Александр Лукашенко единственный политик, который в 1999 году прилетел поддержать братский народ, во время натовских бомбежек Югославии. Сейчас под огнем западных санкций – Беларусь.  

Драгомир Карич: Александр Григорьевич создал такие условия для бизнеса, что в Беларуси спокойно может работать любой-4

Драгомир Карич, почетный консул Беларуси в Белграде:  
Александр Григорьевич и ваше правительство создали такие условия для бизнеса, такой климат, что здесь спокойно может работать любой. Здесь работают и многие западные компании. Конечно, сегодня не напрямую, через разные страны, но работают. Потому что бизнес как вода: никогда не остановишь, и она найдет свой путь. Так что работать нормально.  

Каждые санкции дают каждому государству возможность, чтобы запасной двигатель в голове активировался и чтобы у вас появилось еще больше возможностей. Посмотреть, где вы ошибались, как и что. И так, чтобы из ваших ресурсов вы видели выход из этого положения.  

# Беларусь-Сербия # общество # Александр Лукашенко # Драгомир Карич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Что такое гипоплазия зубов и почему на эмали возникают белые пятна? Спросили у стоматолога
07 декабря 2021 13:46

Что такое гипоплазия зубов и почему на эмали возникают белые пятна? Спросили у стоматолога

«Результаты более предсказуемы». Когда лучше поставить брекеты и есть ли противопоказания для беременных?
07 декабря 2021 13:45

«Результаты более предсказуемы». Когда лучше поставить брекеты и есть ли противопоказания для беременных?

Доктор политических наук о кризисе на границе: большие игроки стремятся осуществить очередной передел мира
07 декабря 2021 13:40

Доктор политических наук о кризисе на границе: большие игроки стремятся осуществить очередной передел мира