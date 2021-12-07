Драгомир Карич: Александр Григорьевич создал такие условия для бизнеса, что в Беларуси спокойно может работать любой

Новости Беларуси. Палитру переговоров во Дворце Независимости 7 декабря дополнила встреча Президента с почетным консулом Беларуси в Сербии Драгомиром Каричем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встрече обсудили бизнес-проекты, углубление сотрудничества и международную повестку.

Мы как были надежными друзьями, так и остаемся, подчеркнул глава государства. Сербия на Балканах – это своего рода точка опоры славянского мира. Поэтому Беларусь всегда готова поддерживать сербский народ. Лукашенко: «Беларусь всегда полна решимости, насколько это возможно, поддерживать Сербию» – читайте здесь. Александр Лукашенко единственный политик, который в 1999 году прилетел поддержать братский народ, во время натовских бомбежек Югославии. Сейчас под огнем западных санкций – Беларусь.