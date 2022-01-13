«Проходит в очень таком большом накале». Депутат о том, какие предложения белорусы уже внесли в проект Конституции

Новости Беларуси. Насколько активно белорусы вовлекаются в обсуждение изменений в Конституцию и какие предложения поступают от граждан. Об этом поговорим с гостем. В студии в программе Новости «24 часа» на СТВ Марина Шкроб, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Количество предложений возрастает, в этом есть заслуга и наших СМИ. Потому что активно пропагандируем Ольга Шерснева, СТВ:

Вы уже провели не одну встречу по обсуждению изменений в Конституцию. Как реагируют люди? Насколько у них активная позиция и что они предлагают?

Марина Шкроб, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Вы знаете, действительно прошло достаточное количество встреч. И если на первых встречах мне казалось, что граждане были достаточно пассивны, мне казалось, что не проявляли должного интереса. То могу вам сказать, что с каждым днем интерес нарастает, количество вопросов, каких-то предложений тоже возрастает. И я могу сказать, что эти встречи превратились из нашего монолога в реальный диалог. И это проходит в очень таком большом накале. Это очень здорово. Я думаю, что в этом есть заслуга в том числе и наших СМИ, потому что мы активно пропагандируем, активно подсвечиваем кампанию диалоговых площадок, мы активно подсвечиваем это обсуждение, и я думаю, что это очень хорошо. Ольга Шерснева:

А что чаще всего предлагают? Марина Шкроб:

Чаще всего, больше всего вопросов по Всебелорусскому народному собрания, и это понятно, это абсолютно новая глава. И, возможно, не все понимают, зачем, почему, какие будут новые полномочия у Всебелорусского собрания, поэтому очень много вопросов по этому разделу. И очень много вопросов по разделу «Личность, общество, государство». Наверное, тот раздел, который больше всего касается каждого из нас. Мы же понимаем, что там заложены те нормы и гарантии: право на жизнь, право на труд, право на образование. И очень большая поддержка позиций того, что мы должны увековечить нашу историческую память, историю Великой Отечественной войны.

Из последних предложений – внести дополнение, что иностранные граждане должны уважать наши национальные символы Ольга Шерснева:

Может, какие-то интересные инициативы предложили? Марина Шкроб:

Есть такая статья, где говорится о том, что иностранные граждане должны соблюдать наши законы и придерживаться наших национальных традиций. Сегодня, например, предложили усилить эту статью такими словами, что они должны уважать наши национальные символы. Вы знаете, это же правильно. Ольга Шерснева:

Правильно. Марина Шкроб:

Да, это такая усиливающая позиция.

Медицина у нас бесплатная, и государство гарантирует бесплатное лечение Ольга Шерснева:

В СМИ, интернете сейчас идет большой резонанс, обсуждают поправку о том, что появляются якобы новые обязанности у граждан по принятию мер по сохранению и укреплению собственного здоровья. И якобы это ведет к платной медицине. Это так или нет? Марина Шкроб:

Однозначно нет. Как раз в этом разделе «Личность, общество и государство» там есть такие посылы, которые увеличивают нашу с вами социальную ответственность. Ведь мир показал, что когда все болеют, вы же понимаете, как страдает, как вымывается экономика. Это говорит о том, что мы должны сделать все для того, чтобы мы не болели. То есть наша медицина – она для нас бесплатная, но мы же все солидарно оплачиваем наше здравоохранение. А для того, чтобы вам еще более конкретно ответить, ведет ли это к платной медицине, то как раз в статье № 45 в начале говорится, что медицина у нас бесплатная, и государство гарантирует бесплатное лечение. В новых поправках к Конституции есть то, что каждый из нас может подать так называемую индивидуальную жалобу в Конституционный суд. Так что, если, не дай бог, вам не окажут помощь бесплатно, то вы всегда сможете обратиться с тем, что нарушены ваши конституционные права. Ольга Шерснева:

Я думаю, у нас такого не будет. Марина Шкроб:

Безусловно, я даже не сомневаюсь.