«Проходит в очень таком большом накале». Депутат о том, какие предложения белорусы уже внесли в проект Конституции
Новости Беларуси. Насколько активно белорусы вовлекаются в обсуждение изменений в Конституцию и какие предложения поступают от граждан. Об этом поговорим с гостем. В студии в программе Новости «24 часа» на СТВ Марина Шкроб, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
Количество предложений возрастает, в этом есть заслуга и наших СМИ. Потому что активно пропагандируем
Ольга Шерснева, СТВ:
Вы уже провели не одну встречу по обсуждению изменений в Конституцию. Как реагируют люди? Насколько у них активная позиция и что они предлагают?
Марина Шкроб, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Вы знаете, действительно прошло достаточное количество встреч. И если на первых встречах мне казалось, что граждане были достаточно пассивны, мне казалось, что не проявляли должного интереса. То могу вам сказать, что с каждым днем интерес нарастает, количество вопросов, каких-то предложений тоже возрастает. И я могу сказать, что эти встречи превратились из нашего монолога в реальный диалог. И это проходит в очень таком большом накале. Это очень здорово. Я думаю, что в этом есть заслуга в том числе и наших СМИ, потому что мы активно пропагандируем, активно подсвечиваем кампанию диалоговых площадок, мы активно подсвечиваем это обсуждение, и я думаю, что это очень хорошо.
Ольга Шерснева:
А что чаще всего предлагают?
Марина Шкроб:
Чаще всего, больше всего вопросов по Всебелорусскому народному собрания, и это понятно, это абсолютно новая глава. И, возможно, не все понимают, зачем, почему, какие будут новые полномочия у Всебелорусского собрания, поэтому очень много вопросов по этому разделу. И очень много вопросов по разделу «Личность, общество, государство». Наверное, тот раздел, который больше всего касается каждого из нас. Мы же понимаем, что там заложены те нормы и гарантии: право на жизнь, право на труд, право на образование. И очень большая поддержка позиций того, что мы должны увековечить нашу историческую память, историю Великой Отечественной войны.
Из последних предложений – внести дополнение, что иностранные граждане должны уважать наши национальные символы
Ольга Шерснева:
Может, какие-то интересные инициативы предложили?
Марина Шкроб:
Есть такая статья, где говорится о том, что иностранные граждане должны соблюдать наши законы и придерживаться наших национальных традиций. Сегодня, например, предложили усилить эту статью такими словами, что они должны уважать наши национальные символы. Вы знаете, это же правильно.
Ольга Шерснева:
Правильно.
Марина Шкроб:
Да, это такая усиливающая позиция.
Медицина у нас бесплатная, и государство гарантирует бесплатное лечение
Ольга Шерснева:
В СМИ, интернете сейчас идет большой резонанс, обсуждают поправку о том, что появляются якобы новые обязанности у граждан по принятию мер по сохранению и укреплению собственного здоровья. И якобы это ведет к платной медицине. Это так или нет?
Марина Шкроб:
Однозначно нет. Как раз в этом разделе «Личность, общество и государство» там есть такие посылы, которые увеличивают нашу с вами социальную ответственность. Ведь мир показал, что когда все болеют, вы же понимаете, как страдает, как вымывается экономика. Это говорит о том, что мы должны сделать все для того, чтобы мы не болели. То есть наша медицина – она для нас бесплатная, но мы же все солидарно оплачиваем наше здравоохранение. А для того, чтобы вам еще более конкретно ответить, ведет ли это к платной медицине, то как раз в статье № 45 в начале говорится, что медицина у нас бесплатная, и государство гарантирует бесплатное лечение. В новых поправках к Конституции есть то, что каждый из нас может подать так называемую индивидуальную жалобу в Конституционный суд. Так что, если, не дай бог, вам не окажут помощь бесплатно, то вы всегда сможете обратиться с тем, что нарушены ваши конституционные права.
Ольга Шерснева:
Я думаю, у нас такого не будет.
Марина Шкроб:
Безусловно, я даже не сомневаюсь.
Появляется новая статья о поддержке молодежи, дополнительные гарантии – у детей-сирот
Ольга Шерснева:
Еще один дискуссионный вопрос, который обсуждается, это о браке мужчины и женщины и приписки «по рождению». Почему этот пункт вызывает такой резонанс? Говорят, якобы, что это ведет к пропаганде нетрадиционных ценностей.
Марина Шкроб:
Я с этим абсолютно не согласна. Потому что сам факт того, что мы говорим, что брак между мужчиной и женщиной, уже понятно, что это не об однополых браках. Согласитесь. А если мы говорим о том, что кто-то поменял пол и желает вступить в брак, я могу сказать, что, во-первых, это крайне непопулярная, не массовая тема у нас в стране. Конечно, существуют люди, которые меняют пол. Но создана комиссия при Министерстве здравоохранения, которая крайне скрупулезно, не за один прием, не за один год решают, нужно ли человеку поменять пол. Мы же не можем сказать, что природа всегда права. Возможно в данном конкретном случае природа сделала ошибку. Поэтому думаю, нам не стоит настаивать «по рождению». Достаточно того, что брак – это союз мужчины и женщины.
Появляются новые объекты, на которые направлены социальные гарантии
Ольга Шерснева:
Если говорить в целом, новый проект Конституции сохраняет социальную направленность?
Марина Шкроб:
Он ее не просто сохраняет. Он ее усиливает, потому что появляются новые объекты, на которые направлены эти социальные гарантии. Например, появляется новая статья о молодежи, о ее поддержке. Например, отдельно упоминаются люди с ограниченными способностями, возможностями. То есть этим людям гарантируются такие же права и возможности, как и всем остальным гражданам. Упоминаются многодетные семьи, дополнительные гарантии появляются у детей-сирот, у детей, которые лишились опеки родителей. Поэтому не просто сохраняется социальный характер, а, наоборот, еще более усиливается. Государство берет еще большее количество обязанностей.