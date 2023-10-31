Прямой эфир

Лукашенко о доступности электричества: «Надо помогать нашим людям, для чего же мы живём и работаем?»

31 октября 2023 16:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О недопустимости компромиссов в вопросах безопасности АЭС, компенсации российской стороной издержек за несоблюдение сроков ввода в эксплуатацию станции и перспективах потребления электроэнергии в нашей стране, говорили 31 октября во Дворце Независимости. Президент заслушал доклад о завершении строительства БелАЭС, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко о доступности электричества: «Надо помогать нашим людям, для чего же мы живём и работаем?»-1

Президент поручил решить вопрос с доступностью электроэнергии. Подробности здесь.

С вводом БелАЭС заметно сократилось потребление природного газа. За три года с момента включения в объединенную энергосистему первого энергоблока удалось заместить более 5 миллиардов кубометров природного газа. Снижение валютной нагрузки на экономику превысило 650 миллионов долларов США. Все чаще электрическое отопление выбирают белорусы и для личных целей. Это значительно выгоднее. Но, как показал опыт, наши сети оказались не совсем готовы к такому резкому скачку потребления. Глава государства поручил решить вопрос с доступностью электроэнергии и перспективами ее использования.

Лукашенко о доступности электричества: «Надо помогать нашим людям, для чего же мы живём и работаем?»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы сделали определенную ставку поддержать наших людей. Электричество это выгодно, чисто, безопасно и прочее. Поэтому сделали ставку правильно на то, чтобы людям предложить электричество. И цены удобоваримые. Люди говорят: дешевле, чем газовое отопление. Тут несопоставимые вещи. Ну, мы где-то там не дотягиваем по сетям.

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:
Работаем над этим.

Александр Лукашенко:
Мы процентов 10-15 запросов людей не удовлетворяем.

Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Резко увеличили, но этого недостаточно.

Лукашенко о доступности электричества: «Надо помогать нашим людям, для чего же мы живём и работаем?»-7

Александр Лукашенко:
90 % человек, 85 получают. Но 10-15 не хватает, поэтому нам надо увеличивать сети. Грубо говоря, чтобы этот провод шел прямо до дома человека. Коль уж людям пообещали – надо! Да, увеличилось резко. Естественно, резко. Люди видят, чувствуют, что это очень-очень выгодное дело. Но электроэнергия есть, надо помогать нашим людям, для чего же мы живем и работаем?

Лукашенко о доступности электричества: «Надо помогать нашим людям, для чего же мы живём и работаем?»-10

Президент во время доклада затронул еще один вопрос, дискуссионный. Его обсуждение, понятно, проходило за закрытыми дверями.

Александр Лукашенко:
Ну, и теоретически так мы, в общем-то, рассуждаем по поводу второй АЭС. В таком закрытом режиме, не для общества пока. Хотелось бы услышать вашу точку зрения в этой связи.

Лукашенко: сроки ввода в эксплуатацию БелАЭС немного сместились. Это скрывать не надо.

# Государственная политика в области энергетики # общество # Александр Лукашенко # Петр Пархомчик # Виктор Каранкевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
МЧС по просьбе жителей Октябрьского района Минска организовали образовательную площадку безопасности
31 октября 2023 16:15

МЧС по просьбе жителей Октябрьского района Минска организовали образовательную площадку безопасности

Китаянка уже 4 года преподаёт свой язык в Беларуси. Чем её привлекла наша страна?
31 октября 2023 16:14

Китаянка уже 4 года преподаёт свой язык в Беларуси. Чем её привлекла наша страна?

70% товариществ собственников Минска и ЖСПК подключились к контакт-центру 115
31 октября 2023 14:45

70% товариществ собственников Минска и ЖСПК подключились к контакт-центру 115