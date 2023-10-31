Лукашенко: сроки ввода в эксплуатацию БелАЭС немного сместились. Это скрывать не надо

Главе государства доложили, что строительство станции уже завершено. Александр Лукашенко отметил, что первостепенной для нас задачей является безопасность. Помнящая чернобыльскую трагедию страна, не может себе позволить компромиссов. Поэтому Президент ориентирует ответственных: довести до конца все нюансы и не отходить от изначально жестких требований с нашей стороны к «Росатому». Кроме того, сроки ввода станции сместились не по вине белорусов. И в связи с этим мы поставили вопрос о компенсации россиянами наших издержек. Президент интересуется, все ли наши интересы здесь учтены.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Насколько я информирован, основные узлы, в том числе этот «ядерный остров», в порядке. Функционирует, действует. Ну а детали надо дошлифовывать и приводить в соответствие. У нас сроки немного сместились ввода в эксплуатацию атомной станции из-за российской стороны. Естественно, по договору мы поставили перед ними вопрос о компенсациях. Это скрывать не надо. Ничего там чрезвычайного не было. Но такие вопросы были поставлены в связи с тем, что нарушены сроки ввода станции, и ответственность за это несет российская сторона. Они нам предложили варианты и по цене на свежее ядерное топливо, как для россиян, как для своих станций. И срок гарантийный на 5 лет.

Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Как вы просили, 5 лет на основные узлы.

Александр Лукашенко:

Это первый вопрос. Готовности нашей атомной станции, особенно второго блока. Производство в связи с вводом БелАЭС увеличивается, электроэнергии. У нас и так электроэнергии в общем-то хватало. И для промышленности, и для сельского хозяйства, и для людей в определенной степени. Сейчас появляются некоторые, я не скажу избыточные, резервы появляются. Потребление электричества будет расти. Мы сделали определенную ставку поддержать наших людей. Сделали ставку на людей, и это чудо. Мы смотрели отопление поселка, который вице-премьер Сивак строит. Я скажу, это чудо.

Второй вопрос – энергопотребление. У нас появятся резервы. Нежелательно, чтобы Березовская или Лукомльская ГРЭС простаивали или в холодном режиме мы их эксплуатировали. Надо их загружать. Варианты есть, и неплохие. Я прочитал ваше письмо. Есть неплохие варианты загрузки и очень выгодные для государства. В этом плане надо нам продолжать работу.