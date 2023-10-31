70% товариществ собственников Минска и ЖСПК подключились к контакт-центру 115

Новости Беларуси. Почти 70 % товариществ собственников Минска и жилищно-строительных производственных кооперативов подключились к контакт-центру 115, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Планируется, что все они присоединятся к диспетчерской службе до конца года. Это позволит направлять напрямую заявки от жителей столицы тем организациям, которые обслуживают жилфонд. Ежедневно в Центр информационных технологий по вопросу подключения обращаются до 10 председателей. К слову, количество заявок в контакт-центр 115.бел снижается.

Максим Бардович, директор Центра информационных технологий Мингорисполкома:

За отчетный период в контакт-центр поступило на 4 % меньше заявлений граждан, чем за 2022 год. Основные вопросы, с которыми связаны обращения, – это запуск отопления. Это больше всего волновало жителей.

Пропало электричество, прорвало трубу, не вывозится мусор – сообщить о любой коммунальной проблеме можно, набрав короткий номер 115. Работа службы направлена на оперативное устранение неисправностей и аварий в городе.