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70% товариществ собственников Минска и ЖСПК подключились к контакт-центру 115

31 октября 2023 14:45
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Новости Беларуси. Почти 70 % товариществ собственников Минска и жилищно-строительных производственных кооперативов подключились к контакт-центру 115, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

70% товариществ собственников Минска и ЖСПК подключились к контакт-центру 115-1

Планируется, что все они присоединятся к диспетчерской службе до конца года. Это позволит направлять напрямую заявки от жителей столицы тем организациям, которые обслуживают жилфонд. Ежедневно в Центр информационных технологий по вопросу подключения обращаются до 10 председателей. К слову, количество заявок в контакт-центр 115.бел снижается.

70% товариществ собственников Минска и ЖСПК подключились к контакт-центру 115-4

Максим Бардович, директор Центра информационных технологий Мингорисполкома:
За отчетный период в контакт-центр поступило на 4 % меньше заявлений граждан, чем за 2022 год. Основные вопросы, с которыми связаны обращения, – это запуск отопления. Это больше всего волновало жителей.

Пропало электричество, прорвало трубу, не вывозится мусор – сообщить о любой коммунальной проблеме можно, набрав короткий номер 115. Работа службы направлена на оперативное устранение неисправностей и аварий в городе.

# ЖКХ # общество # Максим Бардович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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