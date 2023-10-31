Прямой эфир

Китаянка уже 4 года преподаёт свой язык в Беларуси. Чем её привлекла наша страна?

31 октября 2023 16:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минской области китайский язык преподают школьникам носители языка. А изучают его сегодня более 1 000 ребят, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. И ежегодно эта цифра растет. Азы китайской грамоты они постигают как на факультативах, так и на уроках.

Китаянка уже 4 года преподаёт свой язык в Беларуси. Чем её привлекла наша страна?-1

Ху Минцзюнь переехала в Беларусь из родного Китая четыре года назад, зная лишь пару слов по-русски. Новые эмоции и впечатления ждали девушку буквально повсюду: здесь она впервые увидела снег, а жизненный ритм в Синеокой оказался таким размеренным, что первое время Ху Минцзюнь только и делала, что наслаждалась.

Китаянка уже 4 года преподаёт свой язык в Беларуси. Чем её привлекла наша страна?-4

Ху Минцзюнь, учитель китайского языка школы № 25:
Например, дракон. Они не знают, какое значение мы имеем в виду. В Беларуси дети только знают, что самый любимый цвет Китая – красный, но не знают, почему. Очень интересно им это объяснять.

Ху Минцзюнь признается, белорусским детям язык дается непросто. Однако на своих уроках педагог не только обучает китайской грамоте, но и рассказывает о культуре и традициях.

Как ее принял педсостав и нравится ли детям учить китайский – подробнее в видео.

# Учитель # общество # Ангелина Шигалева # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
70% товариществ собственников Минска и ЖСПК подключились к контакт-центру 115
31 октября 2023 14:45

70% товариществ собственников Минска и ЖСПК подключились к контакт-центру 115

«Принимать себя любым». С чем часто путают бодипозитив?
31 октября 2023 14:14

«Принимать себя любым». С чем часто путают бодипозитив?

Избитых беженцев обнаружили на латвийской границе. На их раны невозможно смотреть
31 октября 2023 14:07

Избитых беженцев обнаружили на латвийской границе. На их раны невозможно смотреть