Президент поручил решить вопрос с доступностью электроэнергии

Новости Беларуси. Безопасность Белорусской АЭС – вопрос № 1. Об этом заявил Президент Беларуси во время совещания во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко: сроки ввода в эксплуатацию БелАЭС немного сместились. Это скрывать не надо
С вводом БелАЭС заметно сократилось потребление природного газа. Глава государства поручил решить вопрос с доступностью электроэнергии.
Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:
Работа ведется не только для удовлетворения потребностей в существующих населенных пунктах, а с запасом. Именно на перспективу, анализируя, какие производства будут развиваться, какие будут строиться в рамках межотраслевого комплекса мер, принятых на уровне правительства по увеличению электропотребления и по населению. То есть здесь уже комплексный подход, сформированы соответствующие перспективные планы на пятилетку, 2021-2025 год. Они согласованы облисполкомами. И в отношении электроотопления предусматривается модернизация порядка 5,6 тысячи километров электрических сетей в более чем 1,5 тысячи населенных пунктах. Этот перечень также пересматривается в сторону увеличения. И сейчас уже организована работа на перспективу, 26-й – 30-й год. Формируется стратегическая программа развития энергетической системы с учетом возрастающей потребности в использовании электрической энергии.
В Беларуси принят ряд мер, стимулирующих граждан применять в быту электроэнергию. Например, возможно возмещение от 20 до 40 % средств на покупку электроотопительного оборудования либо проведение внутридомовых работ для наладки такого вида отопления.