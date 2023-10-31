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Президент поручил решить вопрос с доступностью электроэнергии

31 октября 2023 13:34
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Новости Беларуси. Безопасность Белорусской АЭС – вопрос № 1. Об этом заявил Президент Беларуси во время совещания во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: сроки ввода в эксплуатацию БелАЭС немного сместились. Это скрывать не надо

Президент поручил решить вопрос с доступностью электроэнергии-1

С вводом БелАЭС заметно сократилось потребление природного газа. Глава государства поручил решить вопрос с доступностью электроэнергии.

Президент поручил решить вопрос с доступностью электроэнергии-4

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:
Работа ведется не только для удовлетворения потребностей в существующих населенных пунктах, а с запасом. Именно на перспективу, анализируя, какие производства будут развиваться, какие будут строиться в рамках межотраслевого комплекса мер, принятых на уровне правительства по увеличению электропотребления и по населению. То есть здесь уже комплексный подход, сформированы соответствующие перспективные планы на пятилетку, 2021-2025 год. Они согласованы облисполкомами. И в отношении электроотопления предусматривается модернизация порядка 5,6 тысячи километров электрических сетей в более чем 1,5 тысячи населенных пунктах. Этот перечень также пересматривается в сторону увеличения. И сейчас уже организована работа на перспективу, 26-й – 30-й год. Формируется стратегическая программа развития энергетической системы с учетом возрастающей потребности в использовании электрической энергии.

Президент поручил решить вопрос с доступностью электроэнергии-7

В Беларуси принят ряд мер, стимулирующих граждан применять в быту электроэнергию. Например, возможно возмещение от 20 до 40 % средств на покупку электроотопительного оборудования либо проведение внутридомовых работ для наладки такого вида отопления.

# Энергосбережение в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Виктор Каранкевич # Фотофакт

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