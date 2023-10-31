Президент поручил решить вопрос с доступностью электроэнергии

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:

Работа ведется не только для удовлетворения потребностей в существующих населенных пунктах, а с запасом. Именно на перспективу, анализируя, какие производства будут развиваться, какие будут строиться в рамках межотраслевого комплекса мер, принятых на уровне правительства по увеличению электропотребления и по населению. То есть здесь уже комплексный подход, сформированы соответствующие перспективные планы на пятилетку, 2021-2025 год. Они согласованы облисполкомами. И в отношении электроотопления предусматривается модернизация порядка 5,6 тысячи километров электрических сетей в более чем 1,5 тысячи населенных пунктах. Этот перечень также пересматривается в сторону увеличения. И сейчас уже организована работа на перспективу, 26-й – 30-й год. Формируется стратегическая программа развития энергетической системы с учетом возрастающей потребности в использовании электрической энергии.