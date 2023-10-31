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МЧС по просьбе жителей Октябрьского района Минска организовали образовательную площадку безопасности

31 октября 2023 16:15
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Новости Беларуси. Узнать больше о работе спасателей. В Октябрьском районе МЧС организовало площадку безопасности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

МЧС по просьбе жителей Октябрьского района Минска организовали образовательную площадку безопасности-1

На улице Чкалова развернулось сразу несколько локаций. Жители района познакомились с пожарной аварийно-спасательной техникой. Все желающие могли попробовать себя в роли работников МЧС, примерить форму и даже потушить искусственный пожар. А также узнать, как правильно эксплуатировать газовое оборудование.

МЧС по просьбе жителей Октябрьского района Минска организовали образовательную площадку безопасности-4

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Жители района обратились с пожеланием, чтобы провели профилактическое мероприятие именно в таком формате для взрослых и для детей. В первую очередь, потому что в районе увеличена гибель, и в связи с этим необходимо особое внимание уделять профилактическим мероприятиям. Но безопасность не может быть чьей-то конкретной, она комплексная. Поэтому здесь представлены и другие службы, которые работают вместе с нами и обеспечивают безопасность. Поэтому такие мероприятия помогают в игровой форме, интересно и познавательно обучать взрослых, детей.

МЧС по просьбе жителей Октябрьского района Минска организовали образовательную площадку безопасности-7

Маргарита Асенова:
Мне понравилось, что такой хороший день я пришла к своему дому, тут много машин, можно все разглядеть, поучаствовать в конкурсах, пофоткаться. Красиво все.

МЧС по просьбе жителей Октябрьского района Минска организовали образовательную площадку безопасности-10

Елизавета Качалова:
Очень интересно, что это именно во дворе, удобно. Просто вышел из дома и тут все: и музыка, и можно везде посидеть, что-нибудь поделать, что-нибудь выиграть. И детям интересно очень.

МЧС по просьбе жителей Октябрьского района Минска организовали образовательную площадку безопасности-13

Такие профилактические мероприятия в столице проходят регулярно. И это дает свои плоды. Количество пожаров в Минске в 2023 году снизилось.

# МЧС Беларуси # общество # Ольга Мельченко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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