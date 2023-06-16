Золотые апостолы Радзивиллов находятся в Беларуси! Как пропала реликвия и где её могли спрятать?

Легенда, описанная в романе Владимира Короткевича, гласит: в подземельях Ольшанского замка замурованы княгиня Ганна-Гордислава и знатный шляхтич Гремислав Валюжинич. На недозволенные встречи с чужой женой он приходил в монашеском платье, чтобы не узнали. От расправы обманутого мужа влюбленных это не спасло. И теперь их души неприкаянно бродят под сводами черного замка, рассказали в программе «В поисках истины».

Что привлекает людей в мрачных подземельях? Ответ прост – тайна. Ведь именно со скрытыми под толщей грунта коридорами связано множество легенд о несметных сокровищах, которые были спрятаны в потайных комнатах и не найдены до сих пор.

Не существует ни одного древнего поселения, предания, которого не сохранили бы рассказов об удивительных подземельях, и Несвиж не является исключением. В конце XVI – начале XVII века он представлял собой грандиозную строительную площадку. По инициативе князя Николая Христофора Радзивилла Сиротки город превращался в настоящее европейское поселение с правильной планировкой, каменными постройками и оборонными сооружениями. Последнее очень важно.

Сергей Чистяков, старший научный сотрудник ГУ «Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж»:

Замок – это оборонное сооружение, и локальные подземные переходы являются частью фортификационных сооружений. Они обязательны по правилам постройки этих сооружений. В Несвиже сохранились не все, но кое-что есть. Если мы углубимся в потаенные места, то я смогу кое-что показать.

Отметим: магнатский род Радзивиллов был самым влиятельным княжеским родом Великого княжества Литовского. Представители этой знатной фамилии считали себя ровней великим князьям Литовским и Московским, королям Польским и Шведским. Им принадлежали десятки городов и сотни деревень, тысячи крестьян. С начала XVII века Радзивиллы начинают собирать предметы искусства и древности для украшения своих замков и дворцов, которых имелось более полусотни.

И вот каким-то непостижимом образом род, который купался в золоте 450 лет, к 1814 году становится практически обычной небогатой дворянской фамилией. Его представители за редким исключением ничем не выделяются и вынуждены службой зарабатывать на жизнь. Огромное сокровище рода исчезло.

Сергей Чистяков:

Беларусь так расположена географически, что исторически туда-сюда постоянно передвигались войска, которые, естественно, не уходили с пустыми руками. Сокровищница довольно часто подвергалась разграблениям. Также надо учитывать то, что Радзивиллы сами тратили ценности из этой сокровищницы, из неприкосновенного запаса в случае, если возникали форс-мажорные ситуации. Например, как после нашествия шведов, когда замок был сожжен, разграблен полностью. Самое серьезное и трудно поправимое разграбление произошло в начале XVIII века в ходе Северной войны, когда здесь побывали шведские войска. Они вывезли практически все, что только можно было вывезти из замка.

Одно из самых известных сокровищ Радзивиллов – 12 апостолов, изготовленных из золота с украшениями из крупных драгоценных камней, и серебряная фигура Иуды. Фигуры были ростом примерно 5,5 фута – это 165 см, и весом в 5 пудов – 80 килограммов.

Судя по всему, это была работа византийских ювелиров. Под них, как говорят, была оборудована комната в Несвижском замке. И видели легендарных апостолов только трое гостей: король Речи Посполитой Станислав Август Понятовский, посол России Николай Репнин и министр иностранных дел Российской империи Ежи Чарторыйский. Только эти трое письменно подтвердили факт нахождения у Радзивиллов Апостолов и подробно описали их и остальное богатство в письмах к Екатерине II. Однако ценность фигур не в золоте. Им предназначена несоизмеримо большая задача.

Их след теряется в начале XIX века. Последний из Радзивиллов, кому известна тайна золотых Апостолов, – князь Доминик. Здесь необходимо вернуться в не столь далекое прошлое, в 1812 год, когда Наполеон со своей армией перешел Неман. В состав армии входил и 8-й Уланский полк, командиром которого был полковник Доминик Радзивилл. Князь не только командовал полком, но и вооружал на свои же деньги.

Все самое ценное он забрал с собой. Точнее, вверил свое богатство заботам императора. С армией шел обоз с золотом, так называемая казна Наполеона. Это около 50 телег, так что пара-другая телег Радзивилла не меняла общей картины. Вот только назад, через Березину, Наполеон перешел налегке. Отсюда легенда про золотую карету. Говорят, ее нужно искать под Бобруйском. Впрочем, эти сведения не подтверждены.

Олег Красный, краевед, экскурсовод:

Это легенда про вторжение в Бобруйск. Действительно, в 1812 году крепость была окружена французскими войсками, корпусом генерала Домбровского. Насколько я понимаю, это были в большей мере наши соотечественники, которые воевали за Наполеона. И крепость выдержала несколько месяцев осады. И на этом все закончилось. А Наполеон переходил Березину в районе Борисова, это намного севернее. Кто и зачем мог привезти французское золото в Бобруйск, большой вопрос. Дорога на Париж через Бобруйск не лежала.

В чем специалисты уверены, так это в том, что сам обоз при отступлении был, но золота в нем не было. Оно осталось на левом берегу Березины, включая и ценности Радзивилла. Оба, Наполеон и Доминик, рассчитывали вернуться, но судьба распорядилась иначе. Так что Апостолы, если они были, остались на территории Беларуси. Это подтверждает и историческое правило.

Игорь Клюев, специалист по раскопкам:

Любые ценности, которые есть и тронуты с места, в течение 200-300 лет выплывают где-то: на аукционе или где-то еще. Здесь период уже более 300 лет – ни одна ценность не выплыла, то есть она лежит на месте. Кроме той коллекции оружия, которую немцы вывезли из Несвижского замка, они ничего не нашли.