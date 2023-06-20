«Без вступительных экзаменов». Как изменились условия поступления в БГПУ в 2023 году?

Доступное и качественное образование начинается со вступительной кампании. Каждую весну у будущих студентов масса вопросов о том, как подготовиться, сдать экзамены и поступить. О том, как изменились правила приема в вузы и что ждет абитуриентов в 2023 году, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Какие особенности ждут абитуриентов при поступлении в ваш вуз в 2023 году? Что изменилось?
Александр Маковчик, проректор по учебной работе БГПУ:
Во-первых, хотелось бы отметить, что впервые те, кто претендует на целевые места, будут поступать на эти места по конкурсу. Во-вторых, одной из особенностей является то, что сегодня выпускники педагогических классов имеют право тоже поступать на целевые места и опять же проходить собеседование так, как это было ранее, то есть без вступительных экзаменов по первому профильному предмету. В-третьих, количество целевых мест увеличилось – это тоже особенность 2023 года. Если мы сравниваем целевые места по нашему университету, то в прошлом году это было 222 места, а в этом уже 294.
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