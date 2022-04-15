Второй республиканский форум «Мир в руках женщины» соберёт в Минске более 2500 белорусок

Новости Беларуси. Второй республиканский женский форум соберет сегодня, 15 апреля, в Минске более 2 500 представительниц прекрасного пола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местом встречи станет Дворец Республики.

Это уже второе за свою историю мероприятие подобного формата. Первый форум прошел осенью 2020-го. Тогда его участницами стали 13 тысяч белорусок. Это прежде всего женщины, которые каждый день несут в мир главные ценности – любовь, гармонию, женщины, которые выступают за порядок и мирное урегулирование любых споров. Неожиданно для всех гостем форума тогда стал и Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я очень ценю то, что происходит сейчас в этом зале. Вы даже не представляете, какую яркую страницу в истории новой Беларуси вы вписали этим действом, собравшись со всех уголков нашей пусть небольшой, но очень уютной, красивой, прекрасной Родины. Вы пишете нашу историю. И хорошо, что эта яркая, красивая, принципиальная, не продажная, настоящая страница будет прописана.

В программе форума – выступление спикеров от Белорусского союза женщин. Они расскажут об основных направлениях деятельности объединения. Особое внимание будет уделено вопросам исторической памяти, патриотизма молодежи, развитию международного сотрудничества.