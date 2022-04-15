Второй республиканский форум «Мир в руках женщины» соберёт в Минске более 2500 белорусок

Новости Беларуси. Второй республиканский женский форум соберет сегодня, 15 апреля, в Минске более 2 500 представительниц прекрасного пола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местом встречи станет Дворец Республики.
Новости Беларуси. Второй республиканский женский форум соберет сегодня, 15 апреля, в Минске более 2 500 представительниц прекрасного пола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местом встречи станет Дворец Республики.
Это уже второе за свою историю мероприятие подобного формата. Первый форум прошел осенью 2020-го. Тогда его участницами стали 13 тысяч белорусок. Это прежде всего женщины, которые каждый день несут в мир главные ценности – любовь, гармонию, женщины, которые выступают за порядок и мирное урегулирование любых споров. Неожиданно для всех гостем форума тогда стал и Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я очень ценю то, что происходит сейчас в этом зале. Вы даже не представляете, какую яркую страницу в истории новой Беларуси вы вписали этим действом, собравшись со всех уголков нашей пусть небольшой, но очень уютной, красивой, прекрасной Родины. Вы пишете нашу историю. И хорошо, что эта яркая, красивая, принципиальная, не продажная, настоящая страница будет прописана.
В программе форума – выступление спикеров от Белорусского союза женщин. Они расскажут об основных направлениях деятельности объединения. Особое внимание будет уделено вопросам исторической памяти, патриотизма молодежи, развитию международного сотрудничества.
По итогам форума будет принята резолюция с призывом всех граждан Беларуси проявить свою гражданскую позицию, сплотиться и встать рядом, чтобы сохранить нашу любимую страну.