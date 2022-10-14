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Лучших сотрудников 6-й больницы Минска наградили за трудовые успехи. Чем знаменито медучреждение?

14 октября 2022 16:27
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Новости Беларуси. Во Дворце Республики в честь 75-летнего юбилея 6-й городской клинической больницы наградили лучших сотрудников медучреждения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Лучших сотрудников 6-й больницы Минска наградили за трудовые успехи. Чем знаменито медучреждение?-1

Грамоты и благодарности получили как действующие специалисты и руководители больницы, так и ветераны труда. Сегодня 6-ка – многопрофильный центр по нескольким направлениям, где трудится свыше 1 200 человек. Ежегодно лечение в клинике проходят более 30 тысяч пациентов.

Лучших сотрудников 6-й больницы Минска наградили за трудовые успехи. Чем знаменито медучреждение?-4

Роза Пыхтина, ветеран труда:
Почти 20 лет заведовала родильным отделением. Прежде всего мне запомнилось, что у нас родился миллионный житель Минска.

Лучших сотрудников 6-й больницы Минска наградили за трудовые успехи. Чем знаменито медучреждение?-7

Игорь Ялонецкий, заместитель главного врача 6-й городской клинической больницы:
У нас достаточно известный в городе роддом, куда оказывает большую помощь большое терапевтическое это кардиология, пульмонология, гастроэнтерология, ревматология. И, конечно же, травматологическая помощь, на чем она всегда и специализировалась, где выполняются высокотехнологичные операции по замене крупных и мелких суставов.

Лучших сотрудников 6-й больницы Минска наградили за трудовые успехи. Чем знаменито медучреждение?-10

В 6-й больнице расположен крупнейший в Минске родильный дом. Символично, что за первые часы Дня матери здесь успели появиться на свет четыре малыша.

# Учреждения здравоохранения # общество # Игорь Ялонецкий # Роза Пыхтина # Фотофакт

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