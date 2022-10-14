Лучших сотрудников 6-й больницы Минска наградили за трудовые успехи. Чем знаменито медучреждение?

Новости Беларуси. Во Дворце Республики в честь 75-летнего юбилея 6-й городской клинической больницы наградили лучших сотрудников медучреждения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Грамоты и благодарности получили как действующие специалисты и руководители больницы, так и ветераны труда. Сегодня 6-ка – многопрофильный центр по нескольким направлениям, где трудится свыше 1 200 человек. Ежегодно лечение в клинике проходят более 30 тысяч пациентов.

Роза Пыхтина, ветеран труда:

Почти 20 лет заведовала родильным отделением. Прежде всего мне запомнилось, что у нас родился миллионный житель Минска.

Игорь Ялонецкий, заместитель главного врача 6-й городской клинической больницы:

У нас достаточно известный в городе роддом, куда оказывает большую помощь большое терапевтическое – это кардиология, пульмонология, гастроэнтерология, ревматология. И, конечно же, травматологическая помощь, на чем она всегда и специализировалась, где выполняются высокотехнологичные операции по замене крупных и мелких суставов.