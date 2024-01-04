Лукашенко: не надо плакаться, что в сельском хозяйстве не хватает людей. Катастрофа, когда люди лишние!

Новый министр экономики, посол в Индии и помощник Президента по Витебской области. Сегодня, 4 января, во Дворце Независимости прошел кадровый день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще одно громкое назначение на ставшую неожиданно вакантной должность помощника Президента по Витебской области. Эти люди – глаза и уши главы государства на местах, которые должны понимать всю суть своей миссии, не создавать схватку, а быть над нею. Работать в высокой должности отныне будет Сергей Левкович, переход на новую позицию и в новую для себя область считает личным вызовом.

Сергей Левкович, помощник Президента Беларуси – инспектор по Витебской области:

Конечно, в Минской области я получил колоссальный опыт, особенно учитывая, что я курировал прежде всего агропромышленный комплекс, перерабатывающие предприятия Минской области. Конечно, этот опыт для меня бесценен, я уверен, что он только положительно скажется на моей работе уже в Витебской области. Одна из основных задач помощников Президента – работа с кадрами. Александр Лукашенко ориентирует на привлечение максимально профессиональных и эффективных, такие в Беларуси есть, просто с ними нужно работать.