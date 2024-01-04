Лукашенко: не надо плакаться, что в сельском хозяйстве не хватает людей. Катастрофа, когда люди лишние!

Новый министр экономики, посол в Индии и помощник Президента по Витебской области. Сегодня, 4 января, во Дворце Независимости прошел кадровый день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новый министр экономики, посол в Индии и помощник Президента по Витебской области. Сегодня, 4 января, во Дворце Независимости прошел кадровый день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще одно громкое назначение на ставшую неожиданно вакантной должность помощника Президента по Витебской области. Эти люди – глаза и уши главы государства на местах, которые должны понимать всю суть своей миссии, не создавать схватку, а быть над нею. Работать в высокой должности отныне будет Сергей Левкович, переход на новую позицию и в новую для себя область считает личным вызовом.
Сергей Левкович, помощник Президента Беларуси – инспектор по Витебской области:
Конечно, в Минской области я получил колоссальный опыт, особенно учитывая, что я курировал прежде всего агропромышленный комплекс, перерабатывающие предприятия Минской области. Конечно, этот опыт для меня бесценен, я уверен, что он только положительно скажется на моей работе уже в Витебской области.
Одна из основных задач помощников Президента – работа с кадрами. Александр Лукашенко ориентирует на привлечение максимально профессиональных и эффективных, такие в Беларуси есть, просто с ними нужно работать.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не надо плакаться, что у нас в сельском хозяйстве не хватает людей. Что значит не хватает? Катастрофа, когда люди лишние! Я это проходил, может, и вы сталкивались. Вот это беда. А когда есть работа, надо работать и зарабатывать. Там, где не хватает высококлассных специалистов, ведь город повытягивал из села немало, так они же живы и здоровы. Надо их найти, высококлассных. Надо два-три человека в трудные времена, ну, пять на хозяйство, чтобы на комбайне работал с мозгами человек, на энергонасыщенном тракторе. Найдите их заранее, установите с ними отношения и работайте. Райисполкомы должны этим заниматься. Они же у нас особо не перегружены, вы чувствуете по работе Минской области. Поэтому я надеюсь, что результат от вашей работы будет. Очень надеюсь, надо найти свое место и работать в интересах Витебской области. Надо вытащить Витебскую область из того состояния, в котором она находится. Не скажу, что там катастрофа, но область не лучшая в стране, а возможности у нее не малые.
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