«В отношениях с Индией мы деградировали». Лукашенко дал поручения новому послу

Новый министр экономики, посол в Индии и помощник Президента по Витебской области. Сегодня, 4 января, во Дворце Независимости прошел кадровый день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства согласовал 11 кандидатов на вакантные должности. Все назначения: от министра до председателя райисполкома, как подчеркнул Александр Лукашенко, – важнейшие для системы госуправления.

Что касается Индии. Преувеличить значимость этого центра силы сегодня сложно. После своего декабрьского турне от тихого до индийского океана, Александр Лукашенко отметил, что для полноты гармоничного развития белорусской многовекторности не хватает полноценного сотрудничества с Индией. И изменение ситуации сделал задачей для главы МИД и его подчиненных. Сегодня освежил в памяти акценты.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Скажу откровенно, в отношениях с Индией мы деградировали. Поэтому за Индию персональную ответственность несет министр иностранных дел. К такому плану МИД во времена Владимира Владимировича Макея подходили. Подробности.

Мы не развернемся в Индии как в Китае, допустим. Меньше работали, да и у нас не такая экономика, чтобы разворачиваться по всему миру, как Китай или Россия. Нам достаточно определить основные направления и работать с индусами. Я знаю, что у них хорошие лекарства, нам они очень нужны, технологии определенные. Еще кое-что они умеют делать, не только алмазы обрабатывать. Это для нас тоже важно, мы этому придаем приоритет большой. Есть товары, которые мы можем туда продать. На основе технологий наших даже и какие-то предприятия там создать. Известное направление деятельности, надо определиться. Но упаси вас господь думать, что это для вас отдых или вы ушли куда-то в сторону. Нет – идете по восходящей.

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