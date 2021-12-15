Лукашенко: «Не мы выборы будем проводить, они приедут проведут под эгидой ОБСЕ. Вот их требование»

Виктория Ходосок, СТВ: Нападки на нашу страну с разных сторон требуют взвешенных и обдуманных ответов. А это уже про сильную и мудрую власть. В то время как оппозиция спит и видит, как будет распоряжаться, но любой здравомыслящий человек понимает, что у руля должен быть патриот и преданный своей стране человек. Видимо, беглые господа созвучные, но абсолютно разные по смыслу слова «преданность» и «предательство» понимают как что-то единое.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Они ищут точки давления на нас, точно так на Россию. Они же сегодня... Вот, вчера прошла информация – Черное море осваивают. Как они осваивают? Они ввели туда натовские военные корабли и наращивают постоянно эти усилия. Вы же не думаете, что Черное море, корабль туда пошел, 20 миль от берега или 12 территориальные воды – держись, не заходи и делай, что хочешь. Нет. В море, как и в воздухе, есть конкретные дороги. И они уже зашли туда и осваивают. А самолеты, как признали открыто в Генштабе России, тренируют нанесение ядерных ударов по территории Российский Федерации. Они уже окружили и на Дальнем Востоке, и в Черном море, на Кавказе, Украина у них опорная точка. Окучивают и другие там государства для того, чтобы поддавливать с юга. Из Афганистана ушли и лезут в постсоветские республики. С юга поддавливают.

Сейчас плацдарм, прекрасный подарок – Украина. И мне докладывают практически каждый день противовоздушные наши силы, представители: они вокруг Калининграда летают постоянно и вдоль наших границ. Если летит самолет, наши радары начинают работать. Они определяют, где они находятся. То есть они изучают противовоздушную оборону. Так, по периметру России и нас. И мы оказались главным звеном в давлении их на Россию. С нами попробовали разговаривать через цветную революцию (блицкриг) в прошлом году, не получилось. Я вас всегда предупреждал и честно говорил: мы не знаем, какой новый рычаг они будут использовать для давления на нас. Но то, что они развернули против нас гибридную войну, – это факт. Средства массовой информации, дипломатическое давление, политическое давление с требованием немедленно провести новые выборы, выпустив так называемых политзаключенных этих (они у них и не политзаключенные), выборы. Но не мы выборы должны проводить, они приедут, проведут под эгидой ОБСЕ. Вы такие чудеса где-нибудь видели? Чтобы в какую-то страну приехали чужаки и провели выборы! Они в нашу цивильную страну приедут проводить выборы. Вот их требование. Естественно, я на это пойти не могу. Тогда усилили экономическое давление. Вот вам гибрид. И подошли к военно-политическому противостоянию.