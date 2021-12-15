Мнения родителей и их детей. Какую еду предпочитают школьники и чем кормят в столовых?

Новости Беларуси. Комитет госконтроля изучает школьное меню. Разобраться с качеством питания в образовательных учреждениях поручил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гомельской области, помимо ревизий, решили провести онлайн-опрос родителей. Эксперимент оказался удачным, жители региона охотно отреагировали на инициативу. О результатах расскажет Анна Корольчук.

Работа поваров в школе № 19 начинается с 7 утра – в столовую привозят свежий хлеб, затем остальные продукты. Еду делают в несколько заходов: нужно накормить практически 850 детей, а от момента приготовления до употребления блюда должно пройти не более двух часов. На столах только свежее и горячее. Учитывают и индивидуальные потребности учеников.

Елена Суднеко, заместитель директора средней школы № 19:

На сегодня диетическим питанием у нас обеспечены 46 учащихся. И если это меню диеты, это не один комплекс, это несколько комплексов диетического меню. Кому-то нельзя молоко, кому-то нельзя яйцо. Кому-то надо исключить рыбу или ту же курицу. Есть у нас ребенок один, у которого аллергия на глютен, то есть ей даже отдельно готовим суп.

Детей бесплатно кормят один раз в день. Тех, кто ходит в продленку, – два. Блюда для всех одинаковые, отличается только объем порции: с возрастом школьникам нужно больше калорий. Меню составляется Комбинатом школьного питания два раза в год.

Я люблю пюре вместе с мясом. Мне нравится, вкусно.

В буфете вкусные пирожки, пицца. Со сгущенкой пирожки, с корицей. Все очень вкусно.

Рис. Котлета какая-нибудь. Рыбу не очень люблю, просто какая-то личная неприязнь к ней. А так мне все нравится одинаково.

Ел бы вообще, можно три, можно две. Когда как, смотря что дают. Но в основном всегда вкусно. Но как бы ни хотели повара угодить ребятам, всегда есть нелюбимые позиции. Елена Суднеко:

К великому сожалению, наши дети не приучены есть рыбные блюда. Хотя у нас по традиции рыбный день – четверг, рыба бывает либо жареная, либо рыбный шницель. Очень вкусно, все свежеприготовленное. Многие, кто приучен есть рыбу, едят с удовольствием, еще бы и добавки попросили. Но у кого эта привычка еще не заложена, могут эту рыбу оставлять. Но с возрастом, скажем так, когда потребность в пище увеличивается, детки практически съедают.

Педагоги сетуют: еда должна быть полезной, а блюда соответствовать медицинским и санитарным нормам. Но школьники из года в год оставляют на тарелках морскую капусту и свеклу. Родителей уговаривают работать с детьми по теме питания ради их же блага.

Анна Корольчук, корреспондент:

Соблюсти баланс между вкусной и полезной едой сложно даже взрослым, что говорить о детях. Именно поэтому Комитет госконтроля запустил онлайн-анкетирование для родителей, чтобы усовершенствовать систему школьного питания.

Такую практику ввели впервые. На открытый опрос за две недели откликнулись 1 200 человек. Из них 60 % признало качество питания хорошим и удовлетворительным. 11 вопросов помогли понять, что больше всего едят дети и какие пожелания есть у их родителей.

Ольга Соловьева, заведующая сектором Комитета государственного контроля Гомельской области:

Почти 70 % родителей считают, что нужно разнообразить ассортимент блюд, нужно при составлении меню ориентироваться на пищевые предпочтения школьников. Нужно разнообразить закуски, салаты. Из мясных блюд предпочтения, по их мнению, дети отдают блюдам из свинины и птицы. Наименьшим спросом пользуются блюда из говядины. Из гарниров лидируют картофель и макаронные изделия. Также почему-то высок процент колбасных изделий и сосисок. Время фастфуда, поэтому дети наши это все любят.