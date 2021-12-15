Президент Беларуси: я от вас многого не требую, я не хочу, чтобы вы брали оружие и меня защищали

Виктория Ходосок, СТВ: Разбираться со всеми проблемами всегда проще сообща. Особенно когда за спиной опытный, сплоченный коллектив. Тем более в такое непростое время, когда на страну открыто давят. От сплоченности на местах зависит результат всей страны. Именно это единство и не дало разрушить в пух и прах государство.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень важно сохранить вот этот монолит. И от нас, активистов, здесь, вчера в Могилеве, в Гомеле. Вот от этого актива будет зависеть, какая будет у нас страна. Я от вас многого не требую, я не хочу, чтобы вы брали оружие, меня шли защищали и прочее. Нет. Вы выполняйте свои функции. Исполняйте. У вас есть полномочия – осуществляйте их. Даже в этой самой сложной ситуации, когда против нас развернулась санкционная война. Я думаю, как же они выкрутятся, эти предприятия с этими санкциями? Тот, кто с этим работает, спокойно нашли пути и работают. Поэтому я вас просто предупреждаю, что у нас вот здесь НПЗ – это махина – работайте. Работают же. Работают. Нефть получаем? Получаем. Нефтепродукты продаем? Продаем. Да, где-то пришлось что-то шлифануть. Да, непросто.

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