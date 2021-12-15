117 километров гирлянд. В Минске включили новогоднюю иллюминацию

Новости Беларуси. 15 декабря в Минске включили новогоднюю иллюминацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тысячи огней зажглись практически одновременно с включением уличного освещения. 117 километров гирлянд, световые фигуры. Засверкала и главная новогодняя красавица у Дворца Республики.

Карина Верховцева, корреспондент:

Это действительно волшебный момент. Если говорить об ощущениях, то меня это переносит прямо в детство, когда все, затаив дыхание, в каком-то прекрасном моменте ждут, когда зажгутся огни. Достаточно яркое сегодня событие происходит. Масштабно, все очень красочно и ярко.

Сегодня после 17:00 в Минске более 117 километров новогодних гирлянд по всему городу засверкали. Очень красивая картинка. Таким образом дан старт праздничному настроению. Отмечу, что в Минске к этому событию готовились очень долго – около двух недель шла подготовка, и кропотливо все подбиралось нашими дизайнерами. Представьте: на центральной елке сияют около 4 тысяч игрушек. А изюминка зеленой красавицы – светодиодный костюм. Это такое LED-шоу. Его создают 20 тысяч пикселей. На панно появляются анимационные рисунки. Отсюда уже разлетаются и праздничные селфи. Первыми впечатлениями поделились и минчане.

Такого я еще не припомню. А сейчас смотришь и радуешься, хоть уже и взрослый, но по-детски приятно. Это надо увидеть. Приятное праздничное настроение, поэтому всех с наступающим.

Почему люди жалуются на жизнь, когда у нас такая красота, спокойствие, когда у нас радуешься жизни в любое время года и в любое время дня. Почему не радоваться жизни? Красиво, очаровательно, здорово, радостно. Живите и радуйтесь жизнью.

На новогодний праздник очень настроены, приехали на прогулку. Очень все ярко, красочно, позитивно. Ну и да, очень красиво. В принципе, как и всегда.