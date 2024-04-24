Лукашенко: ШОС и БРИКС – прогрессивное мировое большинство, место Беларуси именно там

Евгений Пустовой, политический обозреватель: США пытаются Европу превратить в театр военных действий. Есть свои региональные амбиции у некоторых стран, особенно Польша, мы видим, как она относится, с каким аппетитом смотрит на нашу страну.

Помимо того, что ВНС – уникальный орган народовластия, это еще и система страховок от неправильных решений, а также контроля за выполнением важных для страны программ и проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент особенно подчеркнул: делегаты собрания не должны потерять своего права делать выбор, критиковать и принимать наилучшие решения на благо Беларуси с учетом международной обстановки, которая в ближайшие годы спокойнее вряд ли станет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Международные соглашения и интеграционные союзы нужны, но такие, которые будут уважать национальные суверенитеты, выстраивать взаимодействие участников через диалог, консенсус, поиск компромиссов. Безопасность должна быть равной и общей для всех стран планеты. Согласен с экспертами, которые утверждают, что системы сотрудничества и безопасности можно и нужно строить в рамках континента – Большой Евразии. Сильное, суверенное государство, сильный союз – вот формула успеха любой интеграции.

Набирает вес Шанхайская организация сотрудничества, где мы уже летом будем выступать в статусе полноправного члена. Чтобы иметь представление о перспективах данной структуры, достаточно посмотреть, сколько места на карте мира занимают государства-участники и наблюдатели. И не в масштабе силы. ШОС – это разговор на равных. Все, кто устал от гегемонии Америки, включая страны Латинской Америки, глобального Юга, смотрят на эту структуру с уважением. А БРИКС – это уже другая география, другой масштаб влияния на мировую повестку. Нет сомнений, ШОС и БРИКС – прогрессивное мировое большинство. Это вызов идеологии, глобальной унификации. Место Беларуси именно там, рядом с народами, представляющими разные культуры, но объединенными стремлением к миру и развитию.

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