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Делают это уже не первый год. Школьники из Клецка помогают убирать прихрамовые территории

10 мая 2022 16:09
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Новости Беларуси. Волонтерский отряд Клецкой школы №1 уже не первый год участвует в благоустройстве прихрамовых территорий в городе и на селе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ребята высаживают цветы, подрезают кустарники, проводят уборку. Много лет отряд ведет шефство над храмом Воскресения Христова. 

Со школьниками пообщалась Юлия Минич.

Делают это уже не первый год. Школьники из Клецка помогают убирать прихрамовые территории-1

Юлия Минич, корреспондент:
На этот раз молодежный трудовой десант у храма Воскресения Христова. Волонтеры подмели дорожки, убрали мусор. А далее было общение.

Делают это уже не первый год. Школьники из Клецка помогают убирать прихрамовые территории-4

Рабочее настроение и веселые голоса. Ученики школы № 1 уже по традиции послеурочное время проводят с пользой и главное на свежем воздухе. В волонтерском отряде около 20 человек. Убирать прихрамовую территорию ребята помогают не первый год. А вот и результат – глаз радует.

Делают это уже не первый год. Школьники из Клецка помогают убирать прихрамовые территории-7

Валерия Велич, ученица школы № 1 Клецка:
Больше всего запомнилась церковь, которая у нас на кладбище. Там атмосферная, красивая церковь, очень старая, территория большая. Было очень интересно там походить. Чаще собираемся, когда праздники, та же Пасха, Радуница. Очень много от школы ездили на разные экскурсии с учителями по церквам, храмам. Тоже много чего запоминается.

Подробности в видеоматериале.

# Церковь # общество # Валерия Велич # Юлия Минич # Евгения Кашуба # Геннадий Белоус # Фотофакт

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