Делают это уже не первый год. Школьники из Клецка помогают убирать прихрамовые территории

Новости Беларуси. Волонтерский отряд Клецкой школы №1 уже не первый год участвует в благоустройстве прихрамовых территорий в городе и на селе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ребята высаживают цветы, подрезают кустарники, проводят уборку. Много лет отряд ведет шефство над храмом Воскресения Христова. Со школьниками пообщалась Юлия Минич.

Юлия Минич, корреспондент:

На этот раз молодежный трудовой десант у храма Воскресения Христова. Волонтеры подмели дорожки, убрали мусор. А далее было общение.

Рабочее настроение и веселые голоса. Ученики школы № 1 уже по традиции послеурочное время проводят с пользой и главное на свежем воздухе. В волонтерском отряде около 20 человек. Убирать прихрамовую территорию ребята помогают не первый год. А вот и результат – глаз радует.