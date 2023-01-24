«Прозрачный телевизор – разработка будущего». Мнения учёных о выставке «Беларусь интеллектуальная»

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси, и Петр Пекутько, начальник управления науки и инновационной деятельности Министерства образования Беларуси. Юлия Бешанова, ведущая:

Сейчас в Минске проходит выставка «Беларусь интеллектуальная». Как вы оцениваете, что на ней представлено, насколько это высокий уровень, насколько было интересно посмотреть и, может, для себя что-то новое открыли?

Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси:

Мы не только как зрители, но и как участники этой выставки можем оценить в чем-то. Конечно, выставка уникальна в том плане, что за последние пару лет белорусские ученые показывают те разработки, которые созданы и которые уже внедрены. На самом деле, когда глава государства посещал эту выставку, и в субботу, и в воскресенье огромное количество людей. Юлия Бешанова:

Но ее же продлили на неделю. Станислав Юрецкий:

Да, продлили, потому что такой большой энтузиазм и ажиотаж эта выставка вызвала. Там собраны наиболее интересные, лучшие разработки наших белорусских ученых, как Академии наук, так и вузовской науки, Министерства промышленности, Министерства обороны, которые можно посмотреть. Не только увидеть где-то по телевизору, а прийти, пощупать, как говорится, но самое важное, это задать вопрос непосредственно тем людям, которые это разрабатывали, – это как молодые ученые, так уже и профессора-академики.

Юлия Бешанова:

А что вас лично впечатлило, вдохновило? Что необычного? Станислав Юрецкий:

Мне понравилась выставка наших ученых-аграриев из Академии наук, где можно было не только посмотреть, но и продегустировать, например, конфеты, печенье, различные желатинки, которые у нас в магазинах продаются. И возможно, многие люди не знают, что это продукт работы наших белорусских ученых – это меня впечатлило, хотя я и сам ученый. Ну и конечно, я бы отметил выставку археологических артефактов. Я сам археолог, и наш Институт истории представил наиболее интересные находки последних лет. Можно прийти, их посмотреть, задать вопросы тем людям, которые их непосредственно нашли. Юлия Бешанова:

Наверное, одно из самых обсуждаемых из последних разработок и достижений – это ноутбук белорусский. Насколько это конкурентоспособная машина, насколько она отвечает современным требованиям? Может ли она конкурировать с аналогами?

Петр Пекутько, начальник управления науки и инновационной деятельности Министерства образования Беларуси:

Я думаю, что, конечно, она может конкурировать с аналогами. Но здесь должны решить потребители, как будет покупаться продукт, но ажиотаж на выставке продукции «Горизонта» присутствовал. Стенд был достаточно плотно обступлен людьми. Я подходил, тоже посмотрел, потрогал, понажимал кнопочки. Вроде бы все достойно. На тот сегмент рыночный, на который они ориентируются, я думаю, у них успех будет в продажах этого ноутбука. Но я хотел обратить внимание еще на одну разработку – интегралловскую, которая достойна того, чтобы о ней сказать – это прозрачный телевизор, который висел у них на стенде – это разработка будущего. Юлия Бешанова:

Что еще из такого будущего? Всегда для обывателя ученые работают на нечто фантастическое, то, что читаем у фантастов, вот оно внедряется в жизнь, и мы видим какие-то уникальные разработки. Над чем сейчас работают?

Петр Пекутько:

Я хотел бы дополнить. Концепция выставки была ориентирована на представление только новых разработок, то есть которые были получены в последние два-три года. То, что мы увидели, это новые достижения наших ученых. И вторая – выставка является многоформатной. Насколько я помню, 12 кластеров представлено – это все основные направления, по которым движется наша наука. Это и физические науки, и агропромышленные комплексы, освоение космического пространства – это все там было представлено. И самые лучшие разработки там были. Естественно, в каждом кластере можно было найти для себя что-то интересное. Мы уже упомянули некоторые разработки, но технические специалисты обращают внимание на то, что нужно обращать внимание не на готовое большое изделие, которое является продуктом для массового потребителя, а на ту технологию, которая там применена. Например, где-то в сторонке стояли синхронные двигатели. Юлия Бешанова:

Для обывателя это что-то абсолютно непонятное.