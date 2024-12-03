Лукашенко: НАН сама себе заказчик, исполнитель и контролёр – получается, что нет результата и виноватых

Развивать страну, опираясь на науку. Причем во всех сферах – от мирной жизни до национальной безопасности. Об эффективности научной мысли в самых разных ее формах: академической, отраслевой и вузовской – 3 декабря говорили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В монетизации, как раз-таки, загвоздка. Будь она, не просили бы больше финансирования из госказны в НАН, а если бы и просили, то было бы ясно, на что идут деньги. Александр Лукашенко видит проблему в том, что у проводимых исследований нет четких заказчиков.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как можно было допустить, что настолько востребованные, ну, к примеру, и наиболее финансируемое государственное направление, к примеру, беспилотники, космос, цифровые, биотехнологии, в прямом смысле отданы на откуп самой Академии наук. Она сама себе заказчик, исполнитель и контролер. Как в этих сферах можно обойтись без специалистов-практиков, которые понимают, что именно нужно экономике. Поэтому и получается, что нет ни результата, ну и виноватых нет, спрашивать не с кого.
То есть у нас нет общей стратегии, нет координатора, хотя ГКНТ [Государственный комитет по науке и технологиям – прим. ред.] мог бы таковым стать. Да и Совет по стратегическим проектам пока не выполняет своих функций. Задачи и цели научных программ формируют из компетенций отдельных институтов, а не потребностей экономики. Глава Комитета госконтроля в своем докладе фактами подтверждает.
Василий Герасимов, глава Комитета государственного контроля Беларуси:
Особо следует отметить, что Академия наук не выполняет целый ряд задач, возложенных на нее уставом. Она не стала лидером ни в робототехнике, ни в фармацевтической, ни в биотехнологических сферах. Организационная структура НАН Беларуси громоздкая и неэффективная и не соответствует отраслевой структуре экономики. Всего 108 юридических лиц. В системе Академии наук созданы государственные производственные объединения, которые не выполняют возложенные на них управленческие функции. Например, ГНПО «Химический синтез и биотехнологии» включает 7 организаций. При этом она сама занимается научной деятельностью и не оказывает другим содействия в масштабировании результатов разработок. В связи с этим рабочая группа в дальнейшем сконцентрирует внимание на вопросах оптимизации структуры управления академией и сети ее организаций.
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