Лукашенко: НАН сама себе заказчик, исполнитель и контролёр – получается, что нет результата и виноватых

Развивать страну, опираясь на науку. Причем во всех сферах – от мирной жизни до национальной безопасности. Об эффективности научной мысли в самых разных ее формах: академической, отраслевой и вузовской – 3 декабря говорили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В монетизации, как раз-таки, загвоздка. Будь она, не просили бы больше финансирования из госказны в НАН, а если бы и просили, то было бы ясно, на что идут деньги. Александр Лукашенко видит проблему в том, что у проводимых исследований нет четких заказчиков.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как можно было допустить, что настолько востребованные, ну, к примеру, и наиболее финансируемое государственное направление, к примеру, беспилотники, космос, цифровые, биотехнологии, в прямом смысле отданы на откуп самой Академии наук. Она сама себе заказчик, исполнитель и контролер. Как в этих сферах можно обойтись без специалистов-практиков, которые понимают, что именно нужно экономике. Поэтому и получается, что нет ни результата, ну и виноватых нет, спрашивать не с кого. То есть у нас нет общей стратегии, нет координатора, хотя ГКНТ [Государственный комитет по науке и технологиям – прим. ред.] мог бы таковым стать. Да и Совет по стратегическим проектам пока не выполняет своих функций. Задачи и цели научных программ формируют из компетенций отдельных институтов, а не потребностей экономики. Глава Комитета госконтроля в своем докладе фактами подтверждает.