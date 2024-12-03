Экономический кризис, стагнация производства и социальные трудности – так можно описать нынешнее состояние Европы. Некогда прибыльные предприятия пришли в упадок, а простые европейцы вынуждены жить в режиме тотальной экономии. Но политиков удручающая тенденция не особо беспокоит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вместо того, чтобы сосредоточиться на решении важных внутренних вопросов, в странах Евросоюза озабочены якобы вопросами безопасности и внешних угроз. Так, польские власти в очередной раз продлевают действие буферной зоны на границе с Беларусью.
Еще как минимум на 90 дней, по словам официальных представителей Варшавы. Правда, вопреки ожиданиям, правительство не решилось увеличивать размеры зоны. Предполагается, что площадь территории, где запрещено пребывание, составит чуть более 60 километров.
Напомним, буферная зона действует согласно постановлению польских властей, принятому в июне 2024 года. Чиновники заявляют, что это действенный метод ограничения нелегальной миграции. Впрочем, официальным заявлениям уже мало кто верит, ведь факты выдают ложь политиков. Буферную зону создали лишь для того, чтобы скрыть массовые зверства пограничников в отношении беззащитных иностранцев, которых не только избивают и калечат, но и лишают жизней.