Польша продлила действие буферной зоны на границе с Беларусью

Экономический кризис, стагнация производства и социальные трудности – так можно описать нынешнее состояние Европы. Некогда прибыльные предприятия пришли в упадок, а простые европейцы вынуждены жить в режиме тотальной экономии. Но политиков удручающая тенденция не особо беспокоит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместо того, чтобы сосредоточиться на решении важных внутренних вопросов, в странах Евросоюза озабочены якобы вопросами безопасности и внешних угроз. Так, польские власти в очередной раз продлевают действие буферной зоны на границе с Беларусью.