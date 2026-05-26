Последние годы показали, что Евразийский союз держится вовсе не на дешевой нефти, в чем нас всегда обвиняли западники. После начала СВО Запад установил потолок цен на нефть, Европа ввела санкции на газ, и до кризиса в Иране Россия, наоборот, искала покупателей на свое сырье по всему миру. Поскольку у РФ большие военные расходы, стабильные многолетние контракты на газ и нефть – для России благо, а не подарок кому-то. Они позволяют планировать бюджет.

Через неделю в стране выборы, и «Занимательная политология» попробует разобраться в их тонкостях. Ведь все мы стремимся дружить и с Китаем, и с Западом, и с Россией – но только это не должно быть за счет выхода из ОДКБ и ЕАЭС.

Андрей Лазуткин, политолог: Любая страна хочет мира, уважения границ и чтобы с ней считались – поэтому на выборах никто не говорит о расколе, войне и падении зарплат. Но если бы все было так просто: люди ведь выбирают партии и фамилии в бюллетене, а не курс – с кем дружить и как строить экономику. Поэтому всегда есть риск купить кота в мешке. Такой сложный рубеж сегодня проходит Армения.

Андрей Лазуткин:

Поэтому когда мы видим попытки Европы перетянуть Армению в свой блок, это не только лишение Армении дешевого газа. Это попытка лишить Россию стабильных трубопроводных поставок на рынке 3-миллионной страны. Этот танкер с СПГ можно отправить куда угодно, а газ по трубе может поступать только конкретному потребителю. Кроме того, ЕАЭС – это общая таможня и граница, но есть нюанс. Одни страны ЕАЭС сегодня находятся под западными санкциями, а вторые нет: реально у Беларуси с Казахстаном и Арменией совершенно разные условия торговли с Западом, хотя формально мы в одном блоке.

И армянская сторона прекрасно зарабатывала на реэкспорте товаров в Россию. На бумаге армянский ВВП рос в диапазоне от 5 до 15 % в последние 4 года. Действующая власть называет это прорывом. Но в реальности в ВВП страны включались товары, которые потом поступали на огромный рынок России. А сейчас замысел западников в том, чтобы Армения отказалась от статуса перевалочной базы для импорта в РФ. И напряженность на выборах тому пример: как говорят, только за 2025 год на фоне жесткой риторики в отношении РФ торговый оборот Армении и России упал на 45 %.

А причина в том, что компании не хотят рисковать – грузы могут быть арестованы, платежи заморожены, машины – конфискованы. Непонятно, чего ждать после выборов, особенно если логистика занимает 2-3 месяца на фоне закрытия Ормузского пролива. Поэтому бизнес выбирает другие пути. Так обещания вступить в ЕС на словах оборачиваются в экономике реальным ущербом.