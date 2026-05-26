Первый визит представителей Алжира в Беларусь! Что обсудили Лукашенко и Бугали?

Международные отношения Беларуси в центре внимания главы государства. Сразу два зарубежных гостя 26 мая были приглашены во Дворец Независимости: председатель Национального народного собрания Парламента Алжира и глава Партии социалистов Молдовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Страны разные, направления разные, но общее все же есть – это готовность Беларуси быть полезной для народов этих государств. Итак, Алжир. Александр Лукашенко рассчитывает, что это государство станет одной из точек опоры для Беларуси в Африке.

Мы настроены на серьезную работу на этом континенте и делаем ставку на крупные государства, которые могли бы не только потреблять нашу продукцию, использовать компетенции, но и экспортировать их в соседние страны. Здесь, конечно, важна промышленная кооперация. Надо понимать: Алжир – крупнейшая страна с населением больше 40 миллионов, богатая нефтью и газом. Вместе с тем Алжир сегодня настроен уйти от зависимости от углеводородов и самостоятельно обеспечивать себя необходимым.

О возможных вариантах стороны говорили еще в декабре 2025 года, когда Президент Беларуси посещал Алжир с официальным визитом. По его итогам страны подписали дорожную карту сотрудничества на ближайшие два года. Александр Лукашенко говорит о необходимости создания якорных проектов, которые бы потянули за собой и другие сферы. Они определены и должны быть реализованы. Чтобы упростить решение вопросов двусторонней повестки алжирская сторона во время сегодняшних переговоров вышла с инициативой открытия дипмиссий и запуска прямого авиасообщения. Лукашенко: Беларусь хотела бы иметь с Алжиром продвинутые, самые серьезные отношения. Читайте здесь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете, что в Северной, Центральной, Южной Африке у нас имеются страны, на которые мы пытаемся опереться, сотрудничая с вашим африканским регионом. Было бы очень неплохо, если бы одной из таких стран был Алжир. Будучи у вас и ведя переговоры с вашим Президентом Алжира, я убедился, что наши экономики абсолютно сопрягаемы и мы можем вам предложить то, чего у вас нет. Вы же в свою очередь можете нам помочь в развитии тех направлений, в которых мы очень нуждаемся. Вы понимаете, когда начинаем выстраивать отношения с какой-то страной, вы или мы, мы всегда говорим о каких-то якорных, значимых проектах. Такие проекты определены, и очень рассчитываю на то, что парламентарии Алжира серьезно подключатся к реализации этих проектов.