Цифровой отпечаток: с 1 июля банки Беларуси вводят допзащиту от мошенников

В Беларуси банки вводят дополнительную защиту от мошенников, информирует БЕЛТА. Стандарты «Антифрод-система при оценке совершаемых операций» и «Цифровой отпечаток устройства» планируется внедрить до 1 июля 2026 года.

По словам заместителя председателя правления Нацбанка Андрея Картуна, с этой целью будут проведены требуемые организационные и технические мероприятия, объем которых для каждого банка будет зависеть от того, как были выполнены рекомендации Нацбанка с 2024 года.

Он подчеркнул, что усилия банков не были напрасны: за 2025 год правоохранительные органы впервые за последние годы зафиксировали снижение киберпреступлений на 6% по сравнению с 2024 годом, хотя их доля в общем объеме преступлений показывает рост и составляет порядка 30%.