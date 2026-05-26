Лукашенко – Додону: для тебя и твоих сторонников главное – сберечь Молдову для молдован. Подробности.

Экс-президент Молдовы и руководитель Партии социалистов Игорь Додон в эти дни находится с визитом в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С нашим Президентом гостя связывают давние дружеские отношения, а к молдавскому народу оно у Александра Лукашенко особое. Потому совершенно ожидаемо, что глава государства провел эту встречу во Дворце Независимости.

Большинство граждан Молдовы хотели бы, чтобы страна имела такую же политику, как в Беларуси – Додон.

Факт того, что этот разговор состоялся накануне саммита ЕАЭС тоже имеет значение. Минск намерен донести позицию и проблемы Кишинева до лидеров крупнейшего экономического объединения. Нынешнее политическое руководство Молдовы настроено идти по пути евроинтеграции.

Параллельно Майя Санду в Праге называет молдавскую государственность исторической несправедливостью, которую нужно исправить через объединение с Румынией. Такое заявление политика прозвучало на минувшей неделе. Поэтому центральной темой беседы стал вопрос сохранения государственности Молдовы.