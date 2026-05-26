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Игорь Додон примет участие в конференции в Бресте

26 мая 2026 16:42
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Экс-президент Молдовы и руководитель Партии социалистов Игорь Додон в эти дни находится с визитом в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко – Додону: для тебя и твоих сторонников главное – сберечь Молдову для молдован. Подробности.

Игорь Додон примет участие в конференции в Бресте-2

С нашим Президентом гостя связывают давние дружеские отношения, а к молдавскому народу оно у Александра Лукашенко особое. Потому совершенно ожидаемо, что глава государства провел эту встречу во Дворце Независимости. 

Большинство граждан Молдовы хотели бы, чтобы страна имела такую же политику, как в Беларуси – Додон.

Факт того, что этот разговор состоялся накануне саммита ЕАЭС тоже имеет значение. Минск намерен донести позицию и проблемы Кишинева до лидеров крупнейшего экономического объединения. Нынешнее политическое руководство Молдовы настроено идти по пути евроинтеграции. 

Параллельно Майя Санду в Праге называет молдавскую государственность исторической несправедливостью, которую нужно исправить через объединение с Румынией. Такое заявление политика прозвучало на минувшей неделе. Поэтому центральной темой беседы стал вопрос сохранения государственности Молдовы.

Игорь Додон примет участие в конференции в Бресте-4

Игорь Додон, председатель Партии социалистов Молдовы: 
Впервые за 35 лет независимости нынешний молдавский парламент, который контролируется Майей Санду, не согласился, чтобы у нас была группа дружбы. Еще раз, ни разу за все годы независимости Беларуси и Молдовы у нас не было такой ситуации, чтобы не было межпарламентской группы дружбы. 

Мы как основная оппозиционная парламентская партия с этим не согласны. И то, чего нет на официальном уровне, мы будем дорабатывать на уровне наших межпартийных отношений. Поэтому я сейчас нахожусь в Беларуси с визитом по приглашению руководства партии «Белая Русь». Будет большая конференция в Бресте, в которой я в ближайшие дни буду участвовать.

28-30 мая в Бресте пройдет II Международная конференция «Государственный суверенитет и принципы международных отношений в условиях многополярности и многообразия в XXI веке». Свое участие подтвердили почти 20 представителей от партий дружественных нам государств.

# Игорь Додон # Александр Лукашенко # Беларусь-Молдова

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