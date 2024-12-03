Олег Руммо: горжусь, что ни одна операция по трансплантации в Беларуси не была выполнена чужими руками!

Олег Руммо, директор МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии:

Я горжусь тем, что на территории Республики Беларусь ни одна операция по трансплантации не была выполнена чужими руками. То, что мы в топ-10 по уровню органного донорства, в топ-25 по количеству трансплантаций на миллион населения. Мы можем себе позволить это делать на таком уровне, что к нам приезжают учиться коллеги из других стран и к нам приезжает учиться огромное количество людей со всего мира.