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Олег Руммо: горжусь, что ни одна операция по трансплантации в Беларуси не была выполнена чужими руками!

03 декабря 2024 16:19
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Олег Руммо: горжусь, что ни одна операция по трансплантации в Беларуси не была выполнена чужими руками!-2

Олег Руммо, директор МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии:
Я горжусь тем, что на территории Республики Беларусь ни одна операция по трансплантации не была выполнена чужими руками. То, что мы в топ-10 по уровню органного донорства, в топ-25 по количеству трансплантаций на миллион населения. Мы можем себе позволить это делать на таком уровне, что к нам приезжают учиться коллеги из других стран и к нам приезжает учиться огромное количество людей со всего мира.

# Медицина # Здоровье # Олег Руммо # Игорь Позняк

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