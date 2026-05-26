Сфера ЖКХ и благоустройство дворов – в Минской области прошел единый день депутата

Прямой диалог с жителями и решение проблем на местах. В Минской области прошел единый день депутата, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Приемы граждан народные избранники провели в каждом районе. Задать волнующий вопрос или внести свое предложение мог любой желающий. Так, в Узденском районе чаще всего обращения касались сферы ЖКХ и благоустройства дворов. При этом жители приходили не только с коммунальными проблемами. Звучали и конкретные инициативы. В их числе – благоустройство памятных мест, создание спортивных площадок и новых зон отдыха.

Константин Пинчук, председатель Узденского районного совета депутатов:

Обратились люди с вопросами по благоустройству деревни Кухтичи, где в этом году у нас будет проходить районный фестиваль «Дожинки». Люди хотят усовершенствовать дорожные сети, ремонт магазина. Мы приступили к ремонту сельского Дома культуры. Появятся локации не только для отдыха с детьми, игровая площадка.

Такой формат работы позволяет местным жителям предложить свои идеи по развитию региона и напрямую обсудить насущные вопросы.