Вступительная кампания – 2026. Как прошел первый день сдачи ЦЭ и ЦТ?

В Беларуси дан старт вступительной кампании – сегодня абитуриенты прошли первое и одно из самых ответственных испытаний. Централизованный экзамен и централизованное тестирование по предметам на выбор собрали десятки тысяч выпускников по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 59 тысяч человек сдавали ЦЭ, еще свыше 66 тысяч – ЦТ. Стоит отметить, что поток участников заметно вырос – почти на 8 % по сравнению с 2025 годом. А в числе самых востребованных предметов оказались русский язык, математика, обществоведение и биология.

Испытания прошли почти на полутора сотнях площадок по всей стране. Ключевой акцент – на прозрачности и равных условиях. Контроль обеспечивали выездные группы КГК: специалисты следили за организацией процесса на всех этапах – от допуска в аудитории до сохранности экзаменационных материалов. Как прошел этот день, с каким настроением абитуриенты выходили из аудиторий и оправдались ли их ожидания – в репортаже наших корреспондентов.

Конспекты прочитаны, сложные темы разобраны. Осталось выложиться на максимум. Первый день испытаний, как правило, самый волнительный, но абитуриенты настроены решительно – пришли хорошо подготовленными. Сегодня на базе университета культуры и искусств ЦЭ и ЦТ написали почти 550 человек. Самым популярным предметом стала математика – ее в 2026 году выбрали почти 20 тысяч человек. В топе предпочтений также оказались обществоведение и биология. ЦЭ и ЦТ по предметам на выбор сдавали в 144 пунктах по всей Беларуси.

Сегодня я сдаю экзамен по обществоведению. Готовилась около трех лет. Настроение, если честно, очень умиротворенное, на удивление. Я бы очень хотела взять целевое направление и поступить в БГУКИ. Обеспечить справедливые, равные и максимально комфортные условия для всех абитуриентов – такое требование озвучивал Президент. За его выполнением организован строгий контроль. Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

Государственная комиссия изначально ориентировалась на то, чтобы смотреть, начиная от надлежащих условий пребывания ребят (пункты медицинской помощи, наличие воды, ручки запасные) вплоть до соблюдения всех требований конфиденциальности, чтобы, не дай бог, не было никакой утечки.