В Беларуси вводят в обращение новую 200-рублевую банкноту

В Нацбанке Беларуси презентовали новую банкноту номиналом 200 рублей, информирует БЕЛТА.

Купюра будет выпущена в обращение с 1 июня 2026 года. Как указал зампредседателя правления Национального банка Андрей Картун, повысилась надежность защиты купюры. «Белорусский рубль по праву считается одной из самых защищенных валют в мире», – подчеркнул он.

В нашей стране, как пояснил Картун, используются передовые технологии для защиты банкнот. На денежном знаке остались элементы антикопирования, защитная полоса стала шире – 4 мм, вместо некоторых элементов добавлены тактильные элементы защиты, обновился рисунок на просвет, появился дополнительный водяной знак – филигрань, представляющий собой очень светлое изображение номинала 200.

Банкнота также стала более износостойкой, обновилось факсимиле подписи – теперь там подпись главы Нацбанка Романа Головченко. Год образца банкноты 2009 года обновлен на год выпуска банкноты в обращение – 2026. Изображенное на банкноте архитектурное сооружения теперь подписано – «Магілёўскі абласны мастацкі музей імя П.В.Масленікава».

Банкноты номиналом 200 рублей образца 2009 года продолжат оставаться в обращениии и являются законным платежным средством.

Фото: БЕЛТА